Zomrel americký džezový skladateľ a klavirista Chick Corea

AFP sa odvolala na vyhlásenie na facebookovej stránke hudobníka, kde sa uvádza, že podľahol vzácnej forme rakoviny.

„Chcem sa poďakovať všetkým na mojej ceste, ktorí pomáhali udržiavať oheň hudby, aby jasne planul,“ uvádza Chick Corea v správe, ktorú zanechal pred svojou smrťou a ktorú jeho tím zverejnil vo vyhlásení na facebookovej stránke.

„Dúfam, že tí, ktorí vedia hrať, písať, účinkovať alebo niečo iné, tak to budú robiť. Ak nie pre seba, tak pre nás ostatných. Nie je to len o tom, že svet potrebuje viac umelcov, je to aj veľká zábava,“ dodal Corea.

Chick Corea (rodený Armando Anthony Corea) sa narodil 12. júna 1941 v meste Chelsea v štáte Massachusetts. K hudbe ho priviedol jeho otec, ktorý v 30. a 40. rokoch hral na trúbku v bostonskom dixielandovom orchestri. Na klavír sa učil hrať od piatich rokov. V 60. rokoch hral s orchestrom Milesa Davisa, v roku 1972 založil formáciu Return To Forever. Prvý album Tones For Joan's Bones vydal už v novembri 1966. Jeho diskografia dnes obsahuje viac ako 80 štúdiových, 23 live a deväť kompilačných albumov. Z novšej diskografie sú to albumy Solo Piano – Portraits (2014), Two (with Béla Fleck) (2015) a The Musician: Live at The Blue Note Jazz Café (2017), Chinese Butterfly with Steve Gadd vyšiel v januári 2018, v júni 2019 vyšiel album Antidote, nahral ho s formáciou The Spanish Heart Band. Celkom 63-krát bol nominovaný na cenu Grammy a 23-krát ju aj získal. V bratislavskom PKO koncertoval 23. októbra 2007. Spolu s Garym Burtonom vystúpil aj na koncerte v bratislavskej Incheba Aréne 2. apríla 2011.