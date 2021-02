Lávový koláč: Takto jednoducho si viete pripraviť lahodný čokoládový fondant

Lávový koláč tiež známy ako čokoládový fondant vyniká svojou zaujímavou štruktúrou s tekutým vnútrom a lahodnou čokoládovou chuťou. Aj keď vyzerá ako náročný typ zákuska, v skutočnosti si viete aj doma jednoducho pripraviť dezert ako z reštaurácie. Na prípravu potrebujete bežné prísady, ktoré už pravdepodobne máte v kuchyni a skvele sa k nemu hodí zmrzlina.

Pred prípravou by ste mali dbať na kvalitu ingrediencií, najmä čo a týka čokolády. Po upečení by ste mali nechať fondán odpočívať minimálne jednu minútu po vytiahnutí z rúry a pred vyklopením z formy. Tým zabránite jeho popraskaniu pred konzumáciou.

Budete potrebovať:

50g rozpusteného masla

Kakao na poprášenie

200g kvalitných kúskov čokolády

200g masla nakrájaného na kocky

200g práškového cukru

4 vajcia a 4 žĺtky

200g hladkej múky

Vanilkovú zmrzlinu na servírovanie

Postup

1. Najskôr si pripravte šesť formičiek (keramické alebo na muffiny), ktoré potrieme maslom. Formy vložte do chladničky alebo mrazničky. Následne potrite vychladnuté maslo ďalším rozpusteným maslom a potom do formy pridáme poriadnu lyžicu kakaa. Kakao by malo obaliť celé vnútro formy. Prebytočné kakao vyklepte späť do nádoby a potom opakujte s ďalšími formičkami.

2. Rozpustite tmavú čokoládu a maslo vo vodnom kúpeli (Položte misku nad hrniec s takmer vriacou vodou). Zmes vymiešame dohladka a necháme asi 10 minút vychladnúť.

3. V samostatnej miske rozšľahajte štyri vajcia a štyri žĺtky spolu s 200 g cukru. Ak chcete, použite elektrický šľahač. Do vajíčok pridáme 200g hladkej múky, potom znovu prešľaháme.

4. Nalejte roztopenú čokoládu do vaječnej zmesi po tretinách a medzi každým pridaním dobre šľahajte, až kým sa zmes úplne spojí.

5. Cesto rovnomerne rozdeľte medzi formy. Vychlaďte najmenej na 20 minút alebo cez noc.

6. Rúru vyhrejeme na 180 °C/ 200 ° C s ventilátorom. Formy dajte na plech a pečte 10 - 12 minút, aby boli koláče na vrchu chrumkavé a začali sa odlepovať od bokov foriem. Vyberte ich z rúry a potom nechajte minútu odležať, kým cesto vyklopíte z formy.

7. Fondanty veľmi jemným pohybom uvoľnite od bokov a potom vytiahnite z foriem.

8. Lávový koláč položte do stredu taniera a veľkou lyžicou ponorenou do horúcej vody naberte zmrzlinu. Môžete podávať