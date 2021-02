Lucia Ďuriš Nicholsonová odchádza z SaS

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová potvrdila, že odchádza z koaličnej strany SaS. "Kauza, ktorú som rozpútala, spôsobila strane problémy a prehĺbila napätie vo vládnej koalícii. Nezvládla som formu tlačovej konferencie a preto vyznela ako frontálny útok na Veroniku Remišovú, čo mi je ľúto. Ako politik viem, že forma je často dôležitejšia ako obsah," napísala na sociálnej sieti.

Rozhodla som sa odísť zo strany SaS. Kauza, ktorú som rozpútala, spôsobila strane problémy a prehĺbila napätie vo... Uverejnil používateľ Lucia Nicholsonová verí v zdravý rozum Štvrtok 11. februára 2021

Ďuriš Nicholsonová začala zvažovať odchod z SaS, od utorka (9. 2.), kedy to povedala členom vedenia strany. K situácii došlo po spore medzi Ďuriš Nicholsonovou a vicepremiérkou pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronikou Remišovou (Za ľudí) v súvislosti s eurofondami.

Europoslankyňa v pondelok informovala na tlačovej konferencii, že Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu. To Remišová odmietla s tým, že na tlačovej konferencii Ďuriš Nicholsonovej odznelo mnoho zavádzajúcich informácií a nie je pravda, že by Slovensko miliardu eur z eurofondov nerealokovalo na boj s ochorením COVID-19.

Tému následne riešili lídri koaličných strán aj na koaličnej rade, kde sa mal šéf SaS za situáciu ospravedlniť. Téme sa mali ďalej venovať na najbližšom stretnutí, kde si mali informácie vyjasniť aj s Ďuriš Nicholsonovou.