Vojvodkyňa Meghan vyhrala súd s novinami Mail on Sunday

Tie v roku 2019 zverejnil časti Meghaninho súkromného listu adresovanému jej otcovi Thomasovi Markleovi. Informovali o tom vo štvrtok agentúry AFP a AP.

Bývalá americká herečka Meghan Markleová (39) žalovala vydavateľa Mail on Sunday - spoločnosť Associated Newspapers - za narušenie súkromia a porušenie autorských práv týkajúce sa piatich článkov z februára 2019 zverejnených v časopise Mail on Sunday a na webe MailOnline. Články obsahovali úryvky listu, ktorý napísala svojmu otcovi po jej svadbe s princom Harrym v roku 2018.

Sudca najvyššieho súdu v Londýne Mark Warby uviedol, že vojvodkyňa zo Sussexu „oprávnene očakávala, že obsah listu zostane dôverný“. Články v týždenníku Mail on Sunday „zasahovali do tohto jej dôvodného očakávania“ a boli tak nezákonné, píše sa v rozsudku.

Spoločnosť Associated Newspapers uviedla, že ju rozhodnutie súdu veľmi prekvapilo a zatiaľ zvažuje, či voči nemu podá odvolanie.

Obhajoba tiež tvrdila, že vojvodkyňa napísala list za pomoci komunikačného tímu ako súčasť mediálnej stratégie zameranej na vyvrátenie názorov jej otca prezentovaných v médiách, v ktorých kritizoval Meghanin vzťah s princom Harrym i kráľovskú rodinu. Tieto tvrdenia naznačujúce, že Meghan je iba spoluautorkou listu a nevlastní všetky autorské práva, by mal podľa Warbyho súd ďalej preskúmať.