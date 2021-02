Gröhling priblížil, ako bude prebiehať očkovanie učiteľov

Riaditelia škôl počas štvrtka alebo piatka (12. 2.) dostanú link s registráciou na očkovanie, cez ktorý sa budú môcť nahlásiť učitelia. Následne sa rozdelia do očkovacích centier. Oznámil to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Cez víkend sa začne s očkovaním pedagogických zamestnancov do 55 rokov vakcínou od AstraZeneca. Zamestnanci nad 55 rokov sa budú očkovať od pondelka 15. februára, pričom prihlasovanie sa spustí nasledujúce dni.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) povedal, že ministerstvo školstva zabezpečilo zoznam, ktorých učiteľov sa očkovanie bude týkať. Zamestnanci budú podľa Gröhlinga prerozdelení do dvoch skupín - do 55 rokov a nad 55 rokov.

V prvej fáze sa budú podľa Gröhlinga očkovať pedagogickí zamestnanci materskej školy, špeciálnych škôl, učitelia zabezpečujúci výučbu na prvom stupni základnej školy alebo v školskom klube detí, ale aj učitelia v končiacich ročníkoch stredných škôl. Rovnako sa budú očkovať aj pedagogickí zamestnanci na strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti. „Do kategórie pedagogického zamestnanca na prvom stupni základných škôl budeme radiť aj asistentov, vychovávateľov alebo špeciálnych pedagógov,“ konkretizoval minister školstva.

Očkovať sa začne cez víkend podľa slov Krajčího v Bratislave, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Martine, Žiline, Trnave, Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne. Vakcinačné centrá počas týždňa od 15. do 19. februára budú v Nitre a Banskej Bystrici. Očkovanie bude trvať nasledujúce tri víkendy.

„Na Slovensku je momentálne 21.600 dávok vakcíny od AstraZeneca,“ povedal Krajčí. Celkovo bude k dispozícii na očkovanie 21.700 termínov od 13. do 19. februára.

Učitelia sa budú na očkovacích centrách preukazovať potvrdením o statuse učiteľa/pedagogického zamestnanca od riaditeľa školy. Formulár na potvrdenie bude distribuovaný na školy a zverejnený v aScAgende a eŠkole.

Podľa prieskumu ministerstva školstva má o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 záujem najmenej 60 percent učiteľov. „Ak to máme posúdiť podľa e-mailov a inej komunikácie, tak bude to číslo oveľa vyššie,“ dodal minister školstva.