WHO a EÚ spúšťajú program na pomoc s vakcínami pre 6 postsovietskych republík

DNES - 14:46

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spúšťa spolu s EÚ program v hodnote 40 miliónov eur, ktorý má pomôcť s dodávkou vakcín do šiestich krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Oznámil to vo štvrtok regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge, informovala agentúra AP.

Program zahŕňa Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Očkovacie látky budú dodané prostredníctvom existujúceho programu EÚ a programu COVAX, ktorý iniciovala WHO v spolupráci s Koalíciou na pripravenosť proti epidémiám (CEPI) a svetovou alianciou pre očkovanie GAVI. Vakcíny podľa Klugeho poskytujú cestu, ako sa rýchlejšie dostať z tejto pandémie. Platí to však len v prípade, „ak k nim majú prístup všetky krajiny bez ohľadu na úroveň príjmov“. „Nespravodlivý prístup k vakcínam sa môže vypomstiť. Čím dlhšie tu vírus zostane, tým je väčšie riziko výskytu nebezpečných mutácií,“ povedal. Kluge označil za „dobré správy“ skutočnosť, že v 53 krajinách európskej sekcie WHO klesá nárast počtu nových prípadov už štyri týždne. Takisto pripomenul aj klesajúci počet úmrtí a hospitalizácii. Zdieľať tento článok na Facebooku