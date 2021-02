Sulík chce hovoriť s Ďuriš Nicholsonovou, jej vyjadrenia nekomentoval

Predseda SaS a vicepremiér Richard Sulík chce hovoriť s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou o jej úvahách o odchode zo strany. Dodal, že od pondelka (8. 2.) s ňou nebol v kontakte.

„Nebudem sa ešte teraz vyjadrovať k pani Nicholsonovej. Vyjadrím sa, samozrejme, keď dozreje čas. Včera bola vláda, potom som mal plný program, dnes som tu v Nitre, pani Nicholsonová je v Bruseli a ja sa chcem s ňou v pokoji stretnúť, respektíve vyjadrím sa potom, ako budem mať možnosť sa s ňou v pokoji rozprávať,“ reagoval Sulík na stredajšej tlačovej konferencii v nitrianskom závode Jaguar Land Rover. Nechcel ani komentovať to, či je definitívne, že Ďuriš Nicholsonová odchádza z SaS.

Ďuriš Nicholsonová podľa informácií TASR zvažuje odchod z SaS, v utorok (9. 2.) mala povedať členom vedenia strany, že odchádza. Europoslankyňa informáciu komentovať nechcela, rovnako sa nechcela vyjadriť ani strana.

K situácii došlo po spore medzi Ďuriš Nicholsonovou a vicepremiérkou pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronikou Remišovou (Za ľudí) v súvislosti s eurofondami. Europoslankyňa v pondelok informovala na tlačovej konferencii, že Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu. To Remišová odmietla s tým, že na tlačovej konferencii Ďuriš Nicholsonovej odznelo mnoho zavádzajúcich informácií a nie je pravda, že by Slovensko miliardu eur z eurofondov nerealokovalo na boj s ochorením COVID-19.

Tému následne riešili lídri koaličných strán aj na koaličnej rade, kde sa mal šéf SaS za situáciu ospravedlniť. Téme sa mali ďalej venovať na najbližšom stretnutí, kde si mali informácie vyjasniť aj s Ďuriš Nicholsonovou.