Nárok na pandemickú OČR cez jarné prázdniny vzniká len za jednej podmienky

Jarné prázdniny v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji sú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR plánované v týždni od 15. do 19. februára 2021, následne v Košickom a Prešovskom kraji od 22. do 26. februára a napokon v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji od 1. do 5. marca. Ak budú materské a základné školy v daných regiónoch v čase pred a po jarných prázdninách otvorené, nárok na pandemické ošetrovné rodičovi nevzniká. Informovala o tom hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

Ako spresnila hovorkyňa, organizácia školského roka v materských školách nepozná pojem prázdniny. „Škôlky môžu byť počas celého roka uzatvorené iba na základe rozhodnutia príslušného orgánu - zriaďovateľa, riaditeľa, hygienika, ministra školstva,“ vysvetlila Dvoráková s tým, že rodičom žiakov v škôlkach, ktoré sú v období zodpovedajúcom jarným prázdninám školákov zatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, preto nárok na ošetrovné trvá aj v tomto období. To znamená, že ak príslušný orgán zatvorí škôlku svojím rozhodnutím v období, ktoré zodpovedá obdobiu nastávajúcich jarných prázdnin školákov, rodičia škôlkarov v tom čase nárok na pandemické ošetrovné mať budú.

Čo sa týka školákov, počas krízovej situácie platí to isté ako pri ostatných prázdninách, ktoré spadajú do obdobia školského vyučovania (1. september až 31. august). „Ak bude pred začatím jarných prázdnin prerušené vyučovanie v školách na základe rozhodnutia príslušného orgánu (minister, zriaďovateľ, riaditeľ, hygienik) a toto prerušenie bude trvať aj počas prázdnin, rodičia detí budú mať nárok na ošetrovné aj počas prázdnin,“ podotkla hovorkyňa.

Dvoráková pripomenula, že pri nároku na ošetrovné stále platí, že z dôvodu starostlivosti o dieťa je nárok na ošetrovné iba za predpokladu, ak je zariadenie zatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu a iba počas obdobia uvedenom v rozhodnutí príslušného orgánu o jeho zatvorení.

Ak si však bude chcieť na obdobie prázdnin uplatniť nárok na výplatu ošetrovného rodič dieťaťa, ktorého materská škola alebo škola nebola zatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, tak nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu starostlivosti nebude mať. Výnimku tvoria iba tí, ktorých dieťa je v karanténe alebo ochorie a potrebu starostlivosti pri karanténe alebo chorobe potvrdí lekár.