V Pezinku nemajú dostatok MOM, starostovia a primátori varujú pred kolapsom

V okrese Pezinok môže nastať kolaps základnej infraštruktúry, a to verejnej dopravy, zberných školských klubov a materských škôl pre kritickú infraštruktúru či obchodov. Upozornili na to primátori a starostovia regiónu pod Malými Karpatmi v spoločnom vyhlásení a zdôvodnili to nezabezpečením dostatočného počtu mobilných odberových miest (MOM) zo strany ministerstva zdravotníctva. Podobné vyhlásenie zverejnili v utorok (9. 2.) aj primátori a starostovia okresu Malacky.

Samosprávy žiadajú bezodkladné rozšírenie počtu stálych MOM v mestách a obciach. „Počnúc najbližším víkendom totiž hrozí kolaps COVID automatu, pretože je zrejmé, že šesť zriadených MOM nedokáže obslúžiť v požadovanom čase 65.593 obyvateľov (nie sú tu zahrnutí ľudia bez trvalého pobytu), a teda obyvatelia nemajú možnosť splniť podmienky dané štátom,“ uviedli primátori a starostovia okresu Pezinok. Štát žiadajú o aktívne riešenie problému. Deklarujú, že dokážu pomôcť so zabezpečením testovania prevažne počas jedného dňa (soboty), no na ostatné dni a počas ďalších týždňov, ako tvrdia, už nemajú adekvátne kapacity.

Ak nepríde k rozšíreniu MOM v mestách a obciach okresu Pezinok, hrozí podľa samospráv zastavenie školských klubov detí pre zamestnancov kritickej infraštruktúry a autobusovej dopravy v regióne. „Pretože okrem iných ani učitelia a vodiči nemajú možnosť splniť podmienky dané štátom. Rovnako je ohrozený plynulý chod obchodov, prevádzok, fabrík a pôsobenie živnostníkov, čo bude mať obrovský dosah na ekonomiku regiónu,“ skonštatovali.

Zároveň apelujú na jednotný postup regionálnych hygienikov v otázke otvárania škôlok a škôl, keďže rozdielnymi stanoviskami vo forme odporúčaní dochádza podľa samospráv k nejednoznačnej a chaotickej interpretácii uznesení vlády SR. Primátori a starostovia okresu Pezinok zároveň žiadajú predsedov koaličných politických strán, aby boli opatrenia prijímané na úrovni vlády včas a zrozumiteľne tak pre samosprávy, ako aj občanov a zamestnávateľov.

Totožné vyhlásenie vydali v utorok aj primátori a starostovia okresu Malacky. V prípade testovania ľudí na ochorenie COVID-19 už odmietajú suplovať úlohu štátu a taktiež upozorňujú na hroziaci kolaps COVID automatu. Dve stabilné odberné miesta v Malackách a dve v Stupave podľa nich nedokážu pokryť potreby Malackého okresu so 70.000 obyvateľmi.

Na Slovensku je aktuálne k dispozícii viac ako 100 odberových miest na RT-PCR testovanie a 431 odberných miest na bezplatné antigénové testovanie, z toho na 204 miestach sa dá objednať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ministerstvo v týchto dňoch vyhodnocuje ďalšie žiadosti a počet MOM do konca týždňa ešte narastie. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva schválili zároveň v priebehu januára 1416 nových MOM tak, aby sa mohol testovať každý, kto chce,“ poznamenala Eliášová. Ministerstvo tak reagovalo aj na vyhlásenie Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorá vyjadrila nádej, že rezort zdravotníctva do utorka dokončí povoľovanie vzniku súkromných MOM v slovenských mestách a obciach. Únia to totiž považuje za absolútne nevyhnutné, pretože mnohé samosprávy už nie sú schopné a ani ochotné „brať víkendové pretestovanie obyvateľov naďalej iba na svoje plecia“.