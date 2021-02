Po odchode Nicholsonovej zo SaS sa hovorí aj o Cigánikovej. Takto reagovala poslankyňa

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková nevidí dôvod na odchod zo strany SaS. Uviedla to na sociálnej sieti s tým, že zdieľa hodnoty strany a neodíde len preto, že stála vedľa kolegyne v nevhodný čas. Nebude teda nasledovať úvahy europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej, ktorá mala po ich spoločnej pondelkovej (8. 2.) tlačovej konferencii a následnom konflikte s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí) povedať členom vedenia strany, že odchádza z SaS.

„Nevidím žiaden dôvod na odchod zo strany, ktorej vízie a hodnoty plne zdieľam, len preto, že som stála vedľa kolegyne v nevhodný čas,“ uviedla Bittó Cigániková s tým, že ich tlačová konferencia bola rozdelená na dve časti, pričom sama sa vyjadrovala len k zdravotníctvu. „Doplnila som informácie, ktoré nikto nespochybnil a boli vopred diskutované aj v koalícii,“ dodala.

Vzniknutá situácia Bittó Cigánikovú podľa vlastných slov mrzí. „Ale nijako som ju nespôsobila a s Veronikou Remišovou aj ďalšími kolegami zo Za ľudí som v kontakte od prvého momentu, aby som im situáciu vysvetlila,“ poznamenala.

Europoslankyňa Ďuriš Nicholsonová podľa informácií TASR zvažuje odchod z SaS, v utorok (9. 2.) mala povedať členom vedenia SaS, že odchádza. Ďuriš Nicholsonová nateraz informáciu komentovať nechcela, rovnako sa nechcela vyjadriť ani strana.

K situácii došlo po spore medzi Ďuriš Nicholsonovou a vicepremiérkou pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Remišovou v súvislosti s eurofondami. Europoslankyňa v pondelok informovala na tlačovej konferencii, že Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu. To Remišová odmietla s tým, že na tlačovej konferencii Ďuriš Nicholsonovej odznelo mnoho zavádzajúcich informácií a nie je pravda, že by Slovensko miliardu eur z eurofondov nerealokovalo na boj s ochorením COVID-19.

Tému následne riešili lídri koaličných strán aj na koaličnej rade, kde sa mal predseda SaS Richard Sulík za situáciu ospravedlniť. Téme sa mali ďalej venovať na najbližšom stretnutí, kde si mali informácie vyjasniť aj s Ďuriš Nicholsonovou.