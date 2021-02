Máte v spálni zrkadlo? Čím skôr sa ho zbavte! Tento dôvod vás presvedčí

Kvalita spánku nezáleží len od toho, čo ste večer jedli alebo pili. Či chcete alebo nie, na myseľ pri zaspávaní podvedome vplýva aj okolité prostredie, a preto je dôležité, aby vaša spálňa vzbudzovala čo najpokojnejšiu atmosféru.

Preto je potrebné zbaviť sa zrkadla. Britský predajca postelí a matracov Bed SOS v spolupráci s odborníčkou na Feng-šuej Priyou Sherovou radí, ako si zabezpečiť ideálne prostredie na spánok.

Sherová prezrádza, že v spálni by sa určite nemali nachádzať zrkadlá, pretože do miestnosti odrážajú svetlo a energiu. Najhoršie postavenie zrkadiel je oproti oknu. „Pri spánku by sme v blízkosti nemali mať zrkadlá, lebo aktivujú energiu a narúšajú spánok,“ hovorí expertka.

Na energiu vplýva nepriaznivo zrkadlo umiestnené oproti oknu; Foto: Dariusz Jarzabek/Shutterstock.com

V kontexte odrážavých povrchov netreba myslieť len na zrkadlo. Obraz sa odráža aj od elektronických spotrebičov – v prípade spálne hovoríme najmä o televízore, takže zbaviť sa treba aj toho.

Asi nemusíme pripomínať, že zo spálne by pred spaním mal zmiznúť všetok neporiadok a elektronika. Elektronika totiž prispieva k vzniku šumu, a neporiadok zas vyvoláva nepokoj.

Veľa záleží aj od osvetlenia. Podľa Sherovej by sme mali mať na nočnom stolíku malú lampu, ktorá dotvára pokojnú a príjemnú atmosféru. V prípade väčšej spálne si do nej umiestnite stojace lampy do tvaru trojuholníka, čo podporuje rovnováhu v miestnosti.

Nočný stolík po oboch stranách postele by mali zdobiť lampy; Foto: Kuznetsov Alexey/Shutterstock.com

Pokiaľ ide o posteľ, tá by mala byť uložená uhlopriečne na dvere. Ak je spálňa dostatočne veľká, posteľ môžete postaviť aj rovnobežne s dverami, ale z jednej strany by mala byť vždy krytá stenou.

Ak aj v posteli spáva len jedna osoba, vždy by mala mať dostatok priestoru po obidvoch stranách. „K obom stranám postele umiestnite nočný stolík, aby bolo všetko v rovnováhe,“ radí Sherová, podľa ktorej by posteľ mala mať aj opierku, ktorá údajne slúži ako opora vo vzťahu a dodáva životu stabilitu.

Sherová na záver dodáva: „Domov by mal byť naša svätyňa, miesto, kde si môžeme odpočinúť a načerpať energiu. Podľa princípov Feng-šuej by sme mali žiť harmonicky s okolím. V spálni trávime tretinu života, preto je nevyhnutné vytvoriť v nej rovnováhu, ktorá nám dodá energiu.“