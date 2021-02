Liberáli z EP chcú uznesenie označujúce celú EÚ za slobodnú zónu pre LGBTI

Politická liberálno-centristická skupina Obnovme Európu (RE) požiadala v stredu Európsky parlament (EP), aby do programu marcového plenárneho zasadnutia zaradil diskusiu a uznesenie, ktorých výsledkom by bolo vyhlásiť celú Európsku úniu za tzv. slobodnú zónu pre osoby z komunity LGBTI.

Liberáli, ktorí sú treťou najsilnejšou frakciou v EP, uviedli v stanovisku pre médiá, že v marci uplynú dva roky odkedy bola v poľskom meste Šwidnik prijatá prvá homofóbna a transfobická deklarácia proti členom sexuálnych menšín a toto mesto sa označilo ako „zóna bez LGBT“. Odvtedy prijalo podobné uznesenia okolo sto ďalších poľských miestnych a regionálnych samospráv - s dovedna viac ako dvanástimi miliónmi obyvateľov.

Na zvrátenie takýchto „spiatočníckych krokov“ sa frakcia Obnovme Európu rozhodla zaradiť diskusiu a s ňou spojené uznesenie na marcovom plenárnom zasadnutí EP. Cieľom tejto iniciatívy je snaha, aby Európsky parlament vyhlásil 27-člennú EÚ za slobodnú zónu pre komunitu LGBTI.

„Ako iniciátori rezolúcie vyzývame ďalšie politické skupiny v Európskom parlamente, aby spojili svoje sily a podporili našu kampaň. Chceme vyslať dôrazný odkaz, že v našej Únii neexistuje priestor na diskrimináciu LGBTI osôb a už nebudú existovať žiadne zóny bez LGBTI,“ uvádza sa v tlačovej správe RE.

Iniciátor tohto uznesenia, francúzsky europoslanec Pierre Karleskind, spresnil, že vyhlásenie celej Únie za slobodnú zónu pre LGBTI by bolo jasným odkazom, že hodnoty EÚ nie sú voliteľné. Pre členov tejto komunity by to zároveň podľa jeho slov predstavovalo záruku, že Európsky parlament urobí všetko pre zabezpečenie slobody pre ľudí s inou sexuálnou orientáciou a pre ochranu ich identity bez obáv z diskriminácie alebo prenasledovania.

Holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová, koordinátorka liberálov vo Výbore EP pre občianske slobody, v tejto súvislosti upozornila, že rôzne poľské úrady zastrašujú a diskriminujú ľudí z komunity LGBTI odvolávajúc sa na takzvané tradičné kresťanské hodnoty. „Keď som si to naposledy kontrolovala, tak výrok 'Miluj blížneho svojho' nemal poznámku pod čiarou, že okrem LGBTI ľudí. Láska je láska. Je najvyšší čas zastaviť nenávistné debaty a namiesto toho vyhlásiť EÚ za najväčšiu zónu slobody pre osoby LGBTI,“ vyhlásila europoslankyňa.

Europoslanci opakovane odsúdili praktiky poľských miest a ich ideológiu označili za „diskriminujúcu“. Europarlament zároveň požiadal Európsku komisiu k dohľadu nad tým, aby sa eurofondy, ktoré Poľsko dostáva, nezneužívali na podporu rôznych foriem diskriminácie.