SHMÚ: Vo štvrtok má potrápiť časť SR okrem snehu aj vietor

Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí momentálne v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji do štvrtka do 2.00 h. V prípade Košického a Prešovského kraja majú platiť tieto výstrahy až do piatka (12. 2.) do 2.00 h.

Druhý stupeň výstrahy pred vetrom vydali meteorológovia vo štvrtok od 2.00 do 12.00 h pre Košický kraj. V nárazoch môže vietor dosiahnuť až 90 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodal SHMÚ.

Prvostupňová výstraha pred snežením platí v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji do štvrtka do 8.00 h. V prípade Bratislavského kraja do 2.00 h.

Poľadovica sa môže podľa SHMÚ tvoriť do štvrtka do 8.00 h vo všetkých samosprávnych krajoch s výnimkou Žilinského.

Výstraha prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov platí predbežne do piatka do 12.00 h na celom území SR.

Naďalej platia aj hydrologické výstrahy pred povodňami. Druhý stupeň v okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava. Prvý stupeň v okresoch Malacky, Lučenec a Revúca.