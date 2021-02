S príznakmi COVID-19 chodí von 46 percent Čechov

Vyplýva to zo štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Erfurtskej univerzity v Nemecku, na ktorej sa podieľali aj české inštitúcie. Prieskum bol vykonaný medzi tisíckou respondentov vlani v auguste, novembri a tento rok v januári, informoval v stredu Český rozhlas.

„Takmer polovica ľudí, 46 percent, nezostáva doma, a s príznakmi covidu chodí von. Sú to častejšie ľudia, ktorí sa domnievajú, že sú na infekciu náchylní, ale očakávajú ľahký priebeh. V českej spoločnosti je veľký podiel tých, ktorí preferujú osobnú slobodu pred ohľadom na iných, čo sa ukazuje v čase pandémie ako veľmi nevýhodné,“ komentovala výsledky štúdie Helena Hnilicová z 1. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Za vysoké riziko považuje koronavírus celkom 18 percent opýtaných. Toto číslo sa pritom od začiatku pandémie významne nezmenilo.

Podľa štúdie WHO sa v Česku najviac dodržiava pravidlo 3R - ruky, rúška, rozostupy, a to najmä u seniorov, žien a ľudí, ktorým sa pre koronavírusovú epidémiu zhoršila ekonomická situácia.

Naopak najmenej sa Česi držia odporúčania nenavštevovať svojich príbuzných. Podľa prieskumu chodí na rodinné návštevy stále 41 percent ľudí.

Viac ako polovica respondentov však napísala, že ak by mali možnosť, nechali by sa otestovať. Podľa Aleny Šteflovej z Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně súvisí vysoká ochota Čechov k testovaniu s tým, že nechcú ohroziť svojich blízkych.

Viac než 70 percent respondentov tiež uviedlo, že by v prípade nákazy nahlásili hygiene svoje kontakty pravdivo. Podľa Šteflovej je toto číslo prekvapujúco vysoké.

Štúdia sa zaoberala tiež prístupom Čechov k očkovaniu. Kým vlani v auguste by sa nechalo zaočkovať 40 percent respondentov, na jeseň ich podiel klesol na 37 percent a v januári toto číslo presiahlo 50 percent. Čechov motivuje k očkovaniu napríklad to, že s vakcínou proti koronavírusu nie sú spojené výrazné vedľajšie účinky. Ľudia tiež očkovanie vnímajú ako hlavný prostriedok k návratu do bežného života.