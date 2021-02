Od pondelka by všetci prichádzajúci do SR mali ísť do karantény

Od pondelka (15. 2.) by mali všetci cestujúci, ktorí prichádzajú z akejkoľvek krajiny, povinne nastúpiť do 14-dňovej karantény. Pred prekročením hraníc budú musieť vyplniť registračný formulár. Ponúknutá im bude aj možnosť nastúpiť do štátnej karantény. Najskôr na ôsmy deň budú objednaní na PCR test. Pokiaľ by bol negatívny, tak až po jeho výsledku budú môcť karanténu prerušiť. Výnimku budú mať pendleri. Dôvodom je situácia s juhoafrickým variantom nového koronavírusu. V stredu to po rokovaní vlády oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Krajčí neodporúča ľuďom cestovanie do zahraničia a ani dovolenky. Predpokladá, že keďže na hraniciach budú kontrolovať vyplnený formulár eHranica, budú sa tvoriť kolóny. Pendleri budú potrebovať PCR alebo antigénový test nie starší ako sedem dní. Oznámil tiež, že juhoafrický variant na Slovensku potvrdený zatiaľ nie je.

Pravidlá spresní vo vyhláške hlavný hygienik SR, vyjsť by podľa Krajčího mala najneskôr v piatok (12. 2.).