KSK spustil infolinku k očkovaniu proti COVID-19, v prvej fáze pre seniorov

V prvej fáze je cielená na seniorov nad 65 rokov. Na čísle 0850 122 085 sa dozvedia viac o význame očkovania, vakcínach používaných na Slovensku, ich výrobe, registrácii aj postupe očkovania, jeho výhodách či rizikách.

Verejnosti poslúži linka v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 h. V čase šíriacich sa hoaxov má pomôcť ľuďom rozhodnúť sa na základe pravdivých a overených informácií, či podstúpiť očkovanie.

Ako ďalej informoval predseda KSK Rastislav Trnka, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (DCKK) už od marca minulého roka prevádzkuje telefonickú linku, kde sa môžu osamelí dôchodcovia porozprávať s dobrovoľníkmi. Z týchto rozhovorov vyplynulo, že starší obyvatelia nemajú dostatok informácií o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a ich prístup k informačným zdrojom je obmedzený. „Slovensko sa pritom aktuálne nachádza vo fáze, keď môžu absolvovať očkovanie už seniori nad 75 rokov. Chceme im preto poskytnúť odpovede na nezodpovedané otázky a pomôcť lepšie sa rozhodnúť,“ povedal Trnka. Seniori v Košickom kraji dostanú SMS správu, ktorá ich upovedomí o možnosti získať informácie o očkovaní na infolinke.

Infolinku zriadilo DCKK v spolupráci s KSK. V súčasnosti je do projektu zahrnutých viac ako 30 dobrovoľníkov. Operátorov poskytli z radov svojich zamestnancov spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions, Slovensko IT a krajské dobrovoľnícke centrum. Na projekte spolupracujú aj Skupina VSE Holding, Košice IT Valley a AT&T. Operátori absolvovali odborné aj technické školenie. Podľa Trnku je projekt otvorený aj pre ďalšie subjekty a v prípade záujmu volajúcich je možné ďalšie rozšírenie tejto služby.

Predvoľbou 0850 sú na Slovensku označované takzvané modré linky so zníženou tarifou. Telefonát je spoplatnený podľa bežnej tarifikácie operátora volajúceho, v prípade paušálu sa volajúcemu minutáž odratúva z predplatených minút. Prevádzkovateľ linky prispieva volajúcemu na jednu minútu hovoru sumou 0,056 eura bez DPH v prípade, že telefonuje z pevnej linky a sumou 0,229 eura ak volá z mobilu.