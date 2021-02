Majský bol doteraz na Pankráci, Väzenská služba ČR rozhodne, kam ho umiestnia

"V období prevedenia do výkonu trestu bol Jozef Majský vo väzbe na Pankráci, potom rozhodne Väzenská služba ČR, kam ho umiestni," povedala pre TASR hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci.

V ČR je aktuálne desať ústavov na výkon väzby a 25 väzníc, teda ústavov na výkon trestu odňatia slobody, a dva detenčné ústavy. V prípade, že by Majský požiadal o podmienečné prepustenie, o ktoré by teoreticky mohol požiadať v tomto alebo budúcom roku, rozhodoval by o tom súd, podobne ako na Slovensku, v obvode ústavu, kde si trest bude odpykávať.

NS SR koncom júla 2020 zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platilo teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Po Majskom bolo vyhlásené národné i medzinárodné pátranie. Slovenská polícia na začiatku augusta potvrdila, že ho zadržali v pražskej nemocnici. České súdy rozhodli, že Majský si ako občan ČR odpyká trest v ČR.