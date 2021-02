Najrýchlejší spôsob, ako rozmraziť zamrznuté potrubie

V chladnom počasí sa môže stať, že nedostatočne izolované rúrky vodovodného potrubia zamrznú, a vašu domácnosť tak odstavia od prístupu k tečúcej vode. To však možno považovať za ten najmenší problém – rúrky pri zamrznutí totiž môžu aj prasknúť a zaplaviť tak interiér alebo vonkajšie priestory pri dome.

So zamŕzaním potrubia sa nestretávame len v exteriéri. Primrznúť môžu aj rúry v nevyhriatych priestoroch domu – napríklad v pivnici alebo na pôjde.

To, že došlo k zamrznutiu potrubia, zistíte v prvom rade podľa toho, že sa zníži tlak vody, alebo voda celkom prestane tiecť. Z kohútika tiež môže vychádzať nepríjemný zápach.

Ako rozmraziť zamrznuté potrubie

Prvá pomoc pri zamrznutom potrubí volá po jeho zohriatí. Predtým spustite všetky vodovodné kohútiky v domácnosti, čím uvoľníte tlak v potrubí. Týmto spôsobom tiež jednoduchšie zistíte, v ktorej časti potrubia je problém.

Ak voda netečie len z jedného kohútika v domácnosti, s problémom si poradíte aj bez pomoci inštalatéra. V prvom rade treba miestnosť vykúriť. Otvorte pritom aj skrinky a úložné priestory pozdĺž stien, aby sa teplo dostalo čo najbližšie kpotrubiu.

Ak vám primrzli rúrky pred domom, najrýchlejšie si poradíte pomocou manuálneho roztápania – využite napríklad fén alebo okolo zamrznutej časti omotajte hrubú látku.

Ako zabrániť primŕzaniu

V našich podmienkach nájdete len málo domácností, ktoré by nemali tepelne izolované vodovodné potrubie. Ak počas zimy chodíte napríklad na chatu, na izoláciu by ste nemali zabúdať ani tam. V interiéri netreba zabúdať na vykurovanie – v miestnostiach by mala byť minimálna teplota okolo 12-15 stupňov.

Zamrznutiu vody v potrubí zabránite aj pravidelným púšťaním vodovodných kohútikov. Ak ste niektorý kohútik dlhšiu dobu nepustili, pri najbližšej príležitosti ho nechajte tiecť aspoň niekoľko minút.