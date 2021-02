V decembri vo viacerých okresoch zomieral každý 11. až 12. žijúci senior

„Vo viacerých regiónoch v decembri zomieralo 70 až 90 seniorov (od 65 rokov) na každých 1000 obyvateľov tejto vekovej kategórie,“ spresnil ŠÚ. Minulý pandemický rok prispel aj k vyššej celkovej hrubej miere úmrtnosti v krajine. Tá vzrástla z úrovne 9,76 zomretého na 1000 obyvateľov v roku 2019 na hodnotu 10,81 zomretého na 1000 obyvateľov v roku 2020.

V priemere za minulý rok tak zomrelo takmer 11 osôb na každých 1000 obyvateľov krajiny. „Je to výrazné zvýšenie hodnoty v priebehu jedného roka, zvyčajne sa miera úmrtnosti menila najviac o niekoľko desatín, aktuálne to bolo o viac ako jednu osobu,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Vyššiu hodnotu hrubej miery úmrtnosti, ako je slovenský priemer, vykázali štyri kraje. Najvyššiu hodnotu dosiahol Nitriansky kraj, kde miera úmrtnosti stúpla za celý rok na hodnotu 12,41 zomretého na 1000 obyvateľov. Za ním nasledovali Trenčiansky kraj (11,86), Banskobystrický kraj (11,59) a Trnavský kraj (10,93). Najnižšiu mieru zaznamenal Prešovský kraj (9,64 zomretého na 1000 obyvateľov) a Bratislavský kraj (9,68). „Najvyšší rast úmrtnosti sa v priebehu minulého roka prejavil v Trenčianskom kraji (plus 1,56 zomretého na 1000 obyvateľov), následne v Trnavskom kraji (plus 1,34) a Nitrianskom kraji (plus 1,23),“ dodal ŠÚ.

Vyššia miera úmrtnosti sa začala prejavovať od jesene. Najkritickejšiu úroveň dosiahla v decembri, keď na 1000 obyvateľov zomieralo v krajine viac ako 16 ľudí. Na porovnanie, v decembri v roku 2019 to bolo desať ľudí. Najvyššia decembrová úmrtnosť bola opäť v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Rast miery úmrtnosti sa prejavil ešte výraznejšie vo vekovej skupine seniorov vo veku nad 65 rokov. V tejto vekovej kategórii na 1000 obyvateľov zomrelo až 78 osôb, kým napríklad v roku 2019 to bolo 46 osôb. „Najkritickejšia situácia za celý minulý rok bola v decembri v Nitrianskom kraji, kde zaznamenali mieru úmrtnosti seniorov až na úrovni 93 zomretých na 1000 obyvateľov v tomto veku. Zomieral tak každý 11. senior žijúci v tomto regióne,“ priblížil ŠÚ.