Na väčšine územia môže výrazne nasnežiť, tvoriť sa môžu aj snehové jazyky

Na väčšine územia Slovenska by sa malo v stredu výrazne nasnežiť. Na západe krajiny nie je vylúčené ani tvorenie snehových závejov a jazykov, na východe treba počítať aj s dažďom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Podľa meteorológov by mohlo na niektorých miestach napadnúť 15 až 20 centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, dopravu a pohyb osôb,“ podotýka SHMÚ. Výstrahy pred snežením boli vydané pre Bratislavský, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj a platia od stredy od 11.00 h do štvrtka (11. 2.) do 8.00 h.

Snehové jazyky a záveje sa môžu od stredajšieho večera vytvárať v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Výstrahy predbežne platia do štvrtka do 12.00 h. S výdatnejším dažďom treba počítať v niektorých okresoch Košického kraja. Od stredajšieho popoludnia môže napadnúť 15 až 25 milimetrov zrážok.

SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy. Výstrahy druhého stupňa platia pre Michalovce a Trebišov, výstrahy prvého stupňa pre Malacky, Lučenec a Revúcu.