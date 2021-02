Kamene na mandliach: 6 spôsobov, akými sa ich dokážete zbaviť

Bolesti pri prehĺtaní, zápal mandlí a zápach z úst – to sú len niektoré z najmiernejších príznakov kalcifikácie mandlí, inak známej aj pod názvom mandľové kamene. Ide o malé žltkasté výrastky na mandliach, ktoré vznikajú po nahromadení odumretých buniek, hlienu, slín a zvyškov jedla.

Nečistoty sa v mandliach ukladajú dlhší čas, až napokon stvrdnú a formujú sa do tvaru malých tvrdých kameňov. Kvôli absencii príznakov mnoho ľudí dlhodobo netuší, aké tajomstvo ich mandle skrývajú. Výrastkov môže byť viacero alebo len jeden.

K vzniku mandľových kameňov prispieva nedostatočná ústna hygiena, fajčenie aj zanedbaný pitný režim. Ak už je na prevenciu neskoro, poradíme vám, ako sa mandľových kameňov zbaviť aj z pohodlia domova.

1. Vatové tyčinky

Na odstránenie mandľových kameňov týmto spôsobom budete okrem vatových tyčiniek potrebovať aj zrkadlo, zubnú kefku, baterku a vodu.

Otvorte ústa a namierte baterku na mandle (môžete si pomôcť zrkadlom). Vyplazte jazyk a stiahnite svaly hrdla, aby ste mali lepší výhľad do zadnej časti. Na čistú vatovú tyčinku naneste trochu vody, aby vata v hrdle nespôsobila podráždenie.

Tyčinkou jemne zatláčajte na kameň, až kým sa vám nepodarí ho vytlačiť. Kameň potom odstráňte z úst pomocou tyčinky. Postupujte veľmi jemne a netlačte príliš silno, aby ste sa vyhli rozsiahlemu krvácaniu. Aj napriek miernemu prístupu sa však môžete stretnúť s trochou krvi. Na záver si ústa poriadne prepláchnite čistou vodou.

2. Ústna sprcha

Profesionálnu ústnu sprchu nemá doma každý, no ak ju máte k dispozícii, môžete ju využiť aj pri liečbe kameňov na mandliach. Tryska by nemala vypúšťať príliš silný prúd vody, lebo by mohla poškodiť mandle.

Vložte tyčinku so sprchou do úst tak, aby sa nedotýkala poškodenej mandle. Nastavte ju na najjemnejší tlak a pustite. Omývajte kameň dovtedy, kým sa celkom neuvoľní, a potom ho odstráňte z úst.

3. Vyplachovanie

Ako sme už spomínali, k tvorbe mandľových kameňov často dochádza hromadením zvyškov jedla v okolí mandlí. Nepríjemným následkom zabránite vyplachovaním úst ústnou vodou po každom jedle. Okrem toho, že vás ochráni pred kameňmi, vám ústna voda tiež dožičí zdravý chrup a ďasná.

Vyplachovať ústa môžete aj slanou vodou. Do 2 deci vody pridajte čajovú lyžičku kuchynskej soli a zmiešajte. Soľ pôsobí antibakteriálne a odstraňuje kúsky jedla, ktoré sa zachytili v mandliach.

Ďalšou prísadou, ktorú môžete využiť pri vyplachovaní úst, je jablčný ocot. Ten vďaka kyslosti účinne rozpustí mandľové kamene. Jednoducho zmiešajte polievkovú lyžicu octu s pohárom čistej vody a poriadne si prepláchnite ústa. Postup opakujte aspoň trikrát za deň.

4. Esenciálne oleje

Proti kameňom na mandliach najlepšie bojuje esenciálny olej z citrónovej trávy a myrhový olej, ktoré majú antibakteriálne a protizápalové účinky. Zmiešajte trochu esenciálneho oleja v akomkoľvek rastlinnom oleji, a výslednú zmes naneste na nepoužitú zubnú kefku. Jemne ňou masírujte postihnutú oblasť, kým kameň nevypadne.

5. Zubná kefka

Pri odstraňovaní mandľových kameňov vám pomôže aj samotná zubná kefka. Zadnou stranou (nie štetinami) pritláčajte stuhnuté kamene v mandliach, kým nevypadnú. Potom ich šetrne odstráňte a vypláchnite si ústa slanou vodou, aby ste zamedzili návratu infekcie.

6. Jogurt a mrkva

Pomocou samotného jogurtu sa síce kameňov nezbavíte, no museli sme ho spomenúť ako prevenciu. Jednou z najzdravších zložiek jogurtu sú probiotiká. Tie pomáhajú ničiť baktérie v ústnej dutine, ktoré prispievajú k vzniku mandľových kameňov.

Ďalšou potravinou, ktorú by ste mali jesť častejšie, je mrkva. Žutie mrkvy posilňuje tvorbu slín, a tak zamedzuje vzniku infekcií.