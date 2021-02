Vláda bude diskutovať aj o kontrole hraníc

Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) je za rozumné sprísnenie opatrení na hraniciach. Súhlasí s odôvodnením, že si to vyžaduje epidemiologická situácia a hrozby šírenia nových mutácií SARS-CoV-2, ktoré sú rezistentnejšie voči vakcínam. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády.

„Mali by sme nájsť rozumný vykonateľný režim kontroly testov na hraniciach,“ povedal vicepremiér a upozornil, že voľnejší režim na hraniciach sa podpísal pod šírenie druhej vlny pandémie i britskej mutácie. Zdôraznil zároveň, že Slovensko by malo naďalej pracovať na sfunkčnení mobilnej aplikácie na monitoring dodržiavania domácej karantény. Podľa vlastných slov sa na to stále pýta na vláde. "Nemôžeme sa zmieriť s tým, že ju nemáme, jednoducho ju musíme mať," vyhlásil Sulík.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) rozumie otázke o možnom sprísňovaní režimu na hraniciach, poukazuje však na to, že okolité krajiny už tak urobili a výrazne sa tým znížila cezhraničná mobilita. „Takže je tu otázka, či k takémuto kroku máme pristúpiť aj my, a ak áno, je potrebné zvážiť vykonateľnosť takého rozhodnutia,“ poznamenal. Myslí si, že súčasné opatrenia sú dostatočne tvrdé, otázna je skôr ochota ľudí rešpektovať ich.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) povedala, že sprísnenie režimu na hraniciach navrhovali už pri diskusiách na pandemickej komisii, keď sa schvaľoval COVID automat. Podľa nej musia platiť prísne pravidlá aj pre ľudí, ktorí prichádzajú z tretích krajín, tak, aby sa Slovensko ochránilo od mutácií, ktoré môžu byť ešte škodlivejšie ako tá súčasná. „Na vláde sa musíme zaoberať otázkou, či máme štátnu karanténu pripravenú. Ak by to bolo treba a ochránilo by to občanov Slovenskej republiky, tak v tom prípade by som bola za zavedenie štátnej karantény ako alternatívy k domácej karanténe,“ povedala Remišová. Podotkla, že prísny režim na hraniciach zavádzajú aj ostatné krajiny, preto jeho zavedenie na našich hraniciach je na mieste.

V súvislosti s kontrolou na hraniciach si minister financií Eduard Heger (OĽANO) nechá poradiť od ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). „Nie je to jednoduchá vec, ale, na druhej strane, musíme urobiť všetko, aby sme ochránili zdravie občanov,“ povedal.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) po utorkovom (9. 2.) zhodnotení epidemiologickej situácie avizoval, že na stredajšom rokovaní vlády bude témou i kontrola a sprísnenie opatrení na hraniciach ako súčasť protipandemických opatrení. Krajčí priznal, že sa situácia na Slovensku mierne zhoršila. Naďalej vážna ostáva v nemocniciach. Denne zomrie pre nový koronavírus okolo 100 ľudí. Reprodukčné číslo je mierne nad hodnotou 1.