Kvety alebo bonboniéra? Toto sú najhoršie dary na Valentína, ktoré vás môžu stáť rozchod

Mysleli ste si, že na Valentína vám stačí kúpiť polovičke kvety či bonboniéru? Možno by ste si tieto dary mali rozmyslieť, pretože podľa prieskumu ide o klišé, ktoré málokoho skutočne poteší. Nový prieskum ukázal, že 23% ľudí dokonca zvažuje rozchod po tom, ako dostane nevhodný dar. Ak teda chcete na partnera zapôsobiť, šampanské a jahody v čokoláde možno nebudú stačiť.

Štúdia OnePoll s 2 000 účastníkmi vo vzťahu skúmala najhoršie dary, ktoré si ľudia na sviatok zamilovaných neprajú.

Kvety na Valentína už nie sú povinnou výbavou

Zatiaľ čo 14 percent respondentov by si na Valentína neprialo serenádu, 18 percent uviedlo, že by ich nepotešila „kupónová knižka lásky”. Ide o kupóny na rôzne maličkosti, ktoré vám vaša polovička dopraje a väčšinou ide o dar, ktorý si nevyžaduje veľa nápadov či peňazí.

Do trojice najhorších darčekov sa však dostali chlpaté putá (34%), kvety (28%) a klasická bonboniéra v tvare srdca (22%). Respondenti uviedli, že z týchto darčekov na Valentína by boli sklamaní najviac. Viac ako polovica respondentov (53%) dokonca súhlasí s tým, že krabička s cukrovinkami v tvare srdca je najviac “odfláknutý” darček.

V prieskume sa tiež skúmali dary a gestá, vďaka ktorým sa respondenti vo vzťahu cítia skutočne docenení. Takmer polovica (47%) tvrdí, že je pre nich „mimoriadne dôležité“, aby si ich partner pamätal, čo sa im páči alebo nepáči.

Šťastných 35 percent tvrdí, že ich polovička je v skutočnosti „mimoriadne“ pozorná k ich preferenciám. Ďalších 41 percent uviedlo, že ich partner je „veľmi“ pozorný k ich vkusu. Z tohto dôvodu nie je prekvapujúce, že štvrtina respondentov by chcela darček, ktorý je v súlade s ich vkusom.

Cení sa hlavne snaha

Niekedy stačí len svojej polovičke naznačiť, čo by sa vám páčilo. Viacerí respondenti uviedli, že by najviac ocenili, keby ich partner pochopil náznaky. Takmer traja z 10 ľudí uviedli, že zanechali nejaké stopy, ktoré naznačovali zážitok, ktorý by si priali. 1 z 5 povedal, že naznačoval fyzický darček, ktorý by chcel.

Aj keď sa mnoho ľudí môže trápiť nad cenovkou potenciálneho daru, údaje tiež naznačujú, že pre príjemcu cena nie je až tak dôležitá. Takmer osem z 10 respondentov súhlasilo s tým, že darček, ktorý ukazuje, že váš partner dbá na vaše preferencie a pocity, je lepší ako drahý alebo extravagantný dar.