Kolíková poslala list zamestnancom OS a KS, ich počty majú zostať zachované

Deklaruje, že počty sudcov a justičného personálu majú zostať zachované aj po implementácii novej súdnej mapy.

„Považujem za dôležité informovať zamestnancov súdov o všetkých súvislostiach, ktoré sa týkajú súdnej mapy, keďže vnímam, že viacerými vyjadreniami, či už v médiách, alebo v justičnom prostredí, môžu byť zneistení,“ vysvetlila Kolíková pre TASR. V liste okrem iného zdôvodňuje význam reformy. Tiež postup, ako by mala byť nová súdna mapa realizovaná.

Justičný personál a sudcov považuje ministerka za rovnako kľúčový pre zabezpečenie prístupu ľudí k spravodlivosti. „A tak ako nechcem zneistiť sudcov, rovnako nechcem, aby bol zneistený justičný personál rôznymi skreslenými či neúplnými informáciami, ktoré súvisia s novou súdnou mapou,“ doplnila.

Ministerka v liste, ktorý TASR poskytol hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla, uviedla, že sieť súčasných všeobecných súdov a obvodov by mala byť zachovaná prinajmenšom do 30. júna 2022. „Dočasné pracoviská budú po 1. júli 2022 zachované na prechodné obdobie, t. j. dovtedy, kým v sídelnom súde obvodu nebudú vytvorené podmienky pre riadny výkon súdnictva,“ dodala.

MS SR zároveň pripravuje opatrenia na finančnú motiváciu sudcov a justičného personálu, ktoré by na prechodné obdobie kompenzovali vplyv reformy. Ide napríklad o náklady na dochádzku na miesto výkonu práce.

Voči navrhovanej reforme sa od jej predstavenia zniesla vlna kritiky. Niektorí sudcovia ministerku žiadajú, aby návrh stiahla z legislatívneho procesu. Námietky voči reforme vyjadrili sudcovia, obhajcovia a príslušníci iných právnických profesií aj vo výzve Právnici spolu za právny štát. Vyčítajú jej tiež nedostatočnú komunikáciu.

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy, ktorá je do konca februára v medzirezortnom pripomienkovom konaní, sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov.