V Petržalke by mali pribudnúť ďalšie MOM

Prevádzkované budú súkromnými spoločnosťami. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili výpožičku nehnuteľného majetku na tento účel. Mestská časť tak reaguje na súčasnú situáciu týkajúcu sa nového koronavírusu.

Nové odberné miesto by malo vzniknúť v nebytových priestoroch v budove bývalého Strediska služieb školám a školským zariadeniam na Bohrovej ulici, kde je pre budúcnosť plánované zriadenie škôlky. Ďalšie by malo pribudnúť v nebytových priestorov v budove kultúrneho domu na Vigľašskej ulici a tretie miesto má byť zriadené v nebytových priestorov v budove bývalého zdravotného strediska na Osuského ulici. Priestory vyhovujú podľa mestskej časti požiadavkách Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.

Rozširovanie počtu mobilných odberných miest v Petržalke považuje poslanec Pavol Škápik za „veľmi dobrý a záslužný krok.“ Na území najväčšej bratislavskej mestskej časti funguje stále MOM na Hrobákovej ulici, v budove bývalej škôlky. „Dostatok miest a možností na testovanie v tejto ťažkej pandemickej situácii je veľmi dôležité. Petržalka má 117.000 trvalo bývajúcich ľudí, o ktorých sa musíme aj v tomto postarať. Naša filozofia v tomto je, aby sa každý, kto bude chcieť, mohol kedykoľvek v Petržalke otestovať,“ skonštatoval Škápik.

Zmluvy so súkromnými prevádzkovateľmi by mala mestská časť podpísať do desiatich dní od dňa, ako bude uznesenie miestneho zastupiteľstva podpísané starostom Petržalky Jánom Hrčkom. Vicestarostka Lýdia Ovečková prisľúbila, že to miestny úrad vybaví čo najskôr.

Nebytové priestory budú vypožičané bezodplatne do 31. marca.

Mobilné odberné miesto by malo pribudnúť aj na Gessayovej ulici, v nebytových priestoroch bytového domu. V tomto prípade odsúhlasil miestny parlament výpožičku nehnuteľného majetku pre zriadenie MOM na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu do 30. júna.