Európska komisia potvrdila, že žiadna miliarda z eurofondov neprepadla

Uviedla to vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) počas utorkovej tlačovej konferencie a zverejnila aj komunikáciu s EK. Remišová zároveň podotkla, že víta rozhodnutie Úradu špeciálnej prokuratúry, že informácie z úst europoslankyne za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej o prepadnutí jednej miliardy eur preverí.

„Na Slovensku v roku 2020 sa žiadne dekomitmenty (zrušenie viazanosti) v ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja, pozn. TASR) a kohéznom fonde neuskutočnili,“ píše sa v liste Zastúpenia EK v SR adresovanom vicepremiérke Remišovej. „Je vôbec absurdné, že EK niečo také musí potvrdzovať len preto, že niekto si vymýšľa alebo nepozná systém riadenia eurofondov,“ okomentovala Remišová s tým, že Ďuriš Nicholsonovú žiada o ospravedlnenie.

Na margo presúvania peňazí z eurofondov na pomoc v boji s novým koronavírusom ministerka uviedla, že v prvej vlne presúvania takto na boj s ochorením COVID-19 vyčlenili viac ako miliardu eur. Ministrov za jednotlivé rezorty oslovila aj v lete opäť s požiadavkou, aby spravili analýzu o možnosti ďalšej realokácie európskych peňazí na opatrenia súvisiace s pandémiou. Ministerke mali doručiť analýzy do konca júla 2020. „Čiže v tejto druhej vlne presunu prostriedkov som ich prosila, aby si ešte raz spravili hĺbkovú analýzu, pozreli sa najmä na národné projekty, pretože tie sa dajú najjednoduchšie zrušiť, a posúdili, či náhodou ešte nemajú ďalšie voľné peniaze vo svojich rezortoch. Lebo jediný, kto môže presunúť prostriedky, respektíve dať návrh na presun prostriedkov, je riadiaci orgán, čiže rezort,“ vysvetlila Remišová.

Po uplynutí termínu dostala Remišová od všetkých svojich kolegov listy. Keďže v listoch od ministra hospodárstva Richarda Sulíka aj ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (obaja SaS) sa písalo, že žiadne vhodné prostriedky na realokáciu nenašli, Ďuriš Nicholsonovej radí obrátiť sa s takýmito sťažnosťami na svojich straníckych kolegov a spýtať sa ich, prečo nechceli pustiť peniaze do Európskeho sociálneho fondu (ESF). To isté odkazuje aj ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) – keď je nespokojný s tým, že v druhej vlne presunu prostriedkov z eurofondov nedostal žiadne peniaze na opatrenia Prvej pomoci, má sa obrátiť napríklad na svojho kolegu ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina), ktorý má na starosti Operačný program Integrovaná infraštruktúra a ktorý takisto napísal, že žiadne prostriedky už realokovať nechce.

Ministerka zdôrazňuje, že ona nemá právomoc niečo presúvať, plní iba koordinačnú úlohu. A aj keď sa už peniaze presúvajú, odniekiaľ ich treba zobrať. „Pani europoslankyňa vlastne navrhuje to, aby sme prišli napríklad za pánom primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a povedali mu, že žiadna električka do Petržalky v Bratislave nebude,“ ilustrovala Remišová s tým, že vyhradené peniaze na projekty nemožno len tak vziať, ako si to predstavuje Ďuriš Nicholsonová.

Remišová takisto nerozumie, prečo práve SaS, ktorá má na starosti hospodárstvo, chce všetky peniaze presunúť na platby ľuďom za sedenie doma. „Pretože keď táto kríza raz skončí, budeme potrebovať podporiť ekonomiku, mestá, obce, ktoré sú našimi nenahraditeľnými partnermi pri riešení krízy, a budeme potrebovať, aby sme Slovensku dali novú víziu,“ uzavrela Remišová.

Na margo konfliktov v koalícii Remišová uviedla, že ju mrzia. „Koalícia je tu preto, aby sa zaoberala problémami ľudí a nie aby sa ľudia zaoberali problémami koalície,“ dodala ministerka. Navyše pri takýchto konfliktoch podľa nej predstaviteľom opozície stačí urobiť si pukance a sledovať, ako im stúpajú preferencie.