Exriaditeľa sekcie SŠHR SR Jozefa Jantoša prepustil NS SR na slobodu

NS SR tak potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, z konca januára. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

„Senát 4T NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí potvrdil rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v časti o prepustení obvineného Jozefa J. z väzby na slobodu. Senát NS SR dospel k záveru, že dôvody kolúznej väzby u obvineného v tomto štádiu konania pominuli,“ vysvetlila Važanová.

Pôvodne sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, prepustil Jozefa Jantoša 28. januára z väzby, ale nahradil väzbu obmedzeniami, a to dohľadom probačného a mediačného úradníka, zákazom vycestovať do zahraničia, zákazom styku so spoluobvinenými a povinnosťou nosiť monitorovací náramok a inými.

Jozef Jantoš je obvinený pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Záverom minulého roka ho NS SR na slobodu neprepustil. V rámci júlovej akcie Rezerva 2 vyšetrovateľ obvinil štyri fyzické a jednu právnickú osobu pre viacero skutkov.

O prepustenie z väzby sa pokúša aj expredseda SŠHR Kajetán Kičura. Výsluch a rozhodovanie o žiadosti by mal posudzovať sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, vo štvrtok (11. 2.).