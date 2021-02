Taraba mení stranu, záujem o spoluprácu má parlamentná i neparlamentná opozícia

Kresťanskú demokraciu - Život a prosperita (KDŽP) premenoval na Život - národná strana (ŽIVOT). O spoluprácu s ňou majú záujem ľudia z parlamentnej i neparlamentnej opozície, či z vládneho hnutia Sme rodina. TASR to potvrdil Taraba. So stranou spolupracuje nezaradený poslanec Ján Podmanický, ktorý odišiel zo Smeru-SD. Projekt sa pozdáva aj exposlancovi Dušanovi Tittelovi, ktorý odišiel zo SNS.

„Kontaktuje nás veľa ľudí z rôznych politických strán. Máme záujem o spoluprácu s ľuďmi, s ktorými sa nespájajú škandály a s ktorými nájdeme hodnotový prienik,“ povedal pre TASR Taraba. Strana mieni byť konzervatívne a národne orientovaná. Extrémy odmieta. „Nebudeme spolupracovať s ľuďmi, ktorí predstavujú extrém,“ uviedol. Taraba zároveň odmietol spoluprácu s odídencami z ĽSNS okolo Milana Mazureka, ktorí majú uvažovať o založení vlastnej strany.

Podmanický pripomenul, že spolupráca s Tarabom sa začala ešte vlani, riešili napríklad tému zákazu nedeľného predaja. Podmanický odišiel zo Smeru-SD po výčitkách kolegov k jeho záujmu pridať sa k hodnotovej platforme konzervatívnych poslancov. Tú vytvoril Taraba s ďalšími poslancami vrátane Podmanického. „Odvtedy úzko spolupracujeme a budeme spolupracovať na vytvorení konzervatívnej a národnej alternatívy,“ povedal pre TASR Podmanický s tým, že do extrémov strana ísť nechce.

Projekt sa pozdáva aj exposlancovi Tittelovi. „Pánov Tarabu a Podmanického považujem za slušných ľudí, oslovili ma s možnosťou spolupráce, zvažujem svoje ďalšie pôsobenie,“ uviedol pre TASR Tittel. Spoluprácu si vie predstaviť, poukazuje na potrebu dobre si nastaviť pravidlá. Verí, že by projekt mohol byť úspešný. Tittel by chcel robiť modernú národnú politiku. Zo SNS odišiel preto, že v strane podľa jeho slov nedošlo k riadnemu vyvodeniu zodpovednosti po prehratých parlamentných voľbách a nebola ani debata o budúcom smerovaní strany. Situácia so SNS ho mrzí.

Spoluprácu s Tarabovou stranou označil predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský za „zbožné želanie pána Tarabu“. „Neviem, ako máme spolupracovať. Sme súčasťou štvorkoalície a pán Taraba a jeho ďalší dvaja, traja spolubojovníci majú síce často podobné názory ako my, môžu s nami spolupracovať pri podpore našich návrhov zákonov, ale pán Taraba nie je súčasťou vládnej koalície,“ skonštatoval pre TASR s tým, že Sme rodina sa ďalej riadi koaličnou zmluvou. Otázku, či by si vedel predstaviť spoluprácu s Tarabovou stranou v prípade volieb a zostavovania koalície, považuje za bezpredmetnú.