Vašečka má výhradnú pripomienku k školskému zákonu, týka sa transgender osôb

Predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (OĽANO) nesúhlasí s tým, aby školy nútili meniť doklad o získanom vzdelaní tým osobám, ktoré si neskôr zmenili pohlavie. Tvrdí, že ide o zásadnú pripomienku k novele zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a takúto zmenu určite nepodporí a nebude to odporúčať ani svojim kolegom. Vašečka o tom informoval na sociálnej sieti.

„Napriek tomu, že s ministrom školstva vedieme od volieb korektný dialóg a takmer vždy sa vieme dohodnúť bez väčších problémov,“ uviedol Vašečka s tým, že teraz narazili na zásadný rozpor. Predseda školského výboru nesúhlasí s tým, aby škola musela na požiadanie vydať maturitné vysvedčenie so ženským menom niekomu, kto absolvoval školu ako chlapec alebo naopak. Poznamenal, že svoje pripomienky avizoval šéfovi rezortu školstva už viac ako pred mesiacom.

Vašečka tvrdí, že s touto zmenou v novele školského zákona majú problém aj koaliční partneri. Poukázal, že touto, ale aj ďalšími výhradami sa zaoberajú dve petície.

Aj mimoparlamentné KDH odmieta úpravu školského zákona, vďaka ktorej by transgender osoby mali možnosť utajiť svoje skutočné pohlavie. Pravdivé informovanie o pohlaví je podľa hnutia dôležité aj pre ochranu súkromia a bezpečnosti žien.

KDH tvrdí, že je v záujme spoločnosti, iných osôb, ale aj samotných transgender osôb, aby bolo skutočné pohlavie známe. Napríklad je to podľa neho dôležité pri liečbe, kde sú iné dávky a postupy u mužov a iné u žien, pri prijímaní a počas štúdia na fakulte telesnej výchovy a športu, kde majú muži a ženy iné normatívy športových výkonov, i celkovo v športe, aby nevznikala nespravodlivosť pri súťažení biologických mužov so ženami, pri kontaktných športoch by to mohlo byť aj nebezpečné. Chrániť súkromie a bezpečnosť žien je dôležité najmä v ubytovacích zariadeniach, toaletách a podobne. KDH takúto zmenu kritizovalo aj v roku 2018, keď bola zavedená pri vysokých školách.

Novela školského zákona podľa Vašečku navrhuje zmeniť aj viac ako 300 ďalších bodov zákona o výchove a vzdelávaní, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Viaceré z nich oceňuje a podporuje. Ako poznamenal, rezortu školstva bolo k návrhu zákona doručených viac ako 800 pripomienok, z toho vyše polovica je zásadných. „Teraz bude nasledovať etapa vyhodnocovania a zapracovania pripomienok. Do parlamentu by mal prísť školský zákon v máji. Pevne verím, že už so zapracovanými oprávnenými pripomienkami a bez kontroverzných bodov,“ dodal Vašečka.