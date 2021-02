Gates o živote po pandémii: Ľudstvo sa bude musieť popasovať s dvoma ďalšími hrozbami

Zakladateľ spoločnosti Microsoft, miliardár a filantrop Bill Gates ešte v roku 2015 vyhlásil, že ľudstvo nie je pripravené na ďalšiu krízu, ktorej bude čoskoro čeliť. Často pripomínal, že v prípade vypuknutia pandémie, sa budeme dlho spamätávať z jej následkov.

Dnes už vieme, že jeho prorocké slová sa naplnili. Všetky krajiny sveta sa zmietajú v ochromení z vírusu SARS-CoV-2, ktorý si celosvetovo vyžiadal už milióny životov. Jedinou nádejou, ktorú v boji proti nemu máme, je účinná vakcína. Aj s veľkou dávkou optimizmu ale môžeme vo februári 2021 povedať, že potrvá najmenej ešte niekoľko mesiacov, kým sa život dostane späť do normálu.

Vyčerpané ľudstvo sa ale ešte nemá na čo tešiť. To si myslí Bill Gates, ktorý v rozhovore na vedeckom youtubovom kanáli Veritasium prišiel s ďalšou hrozivou predpoveďou.

Po zrekapitulovaní jeho predošlých pravdivých predpovedí sa ho moderátor Derek opýtal na ďalšie hrozby, ktoré nás čakajú. „Vyzdvihol by som dve: Jedna je klimatická zmena. Každým rokom bude klimatický dlh rásť,“ uviedol Gates.

„V súvislosti s pandémiou je tu niečo, o čom ľudia neradi rozprávajú – bioterorizmus,“ pomenoval Gates. Prostredníctvom bioterorizmu by človek mohol zhotoviť vírus, ktorý by spôsobil podobne rozsiahle škody ako súčasný prirodzene vytvorený vírus SARS-CoV-2.

Gates v rozhovore spomenul svojho obľúbeného autora česko-kanadského pôvodu Vaclava Smila, ktorý vo svojich dielach analyzuje historické katastrofy. „Dokázal, že pandémia je druhá najdôležitejšia vec po ľuďmi zapríčinenej jadrovej vojne, na ktorú sa musíme pripraviť,“ hovorí Gates.

Podľa miliardára pandémia ochorenia COVID-19 nie je posledná, s ktorou sa ľudstvo stretáva. Napriek tomu vyjadruje nádej, že existuje spôsob, ako zamedziť čo najväčšiemu počtu úmrtí. „So správnym systémom by počet úmrtí mohol tvoriť desatinu z tých, ktorých sme svedkami dnes.“

Pre úspešný boj proti vírusom podľa Gatesa potrebujeme zabezpečiť predovšetkým schopnú zdravotnícku infraštruktúru, v rámci ktorej by bolo umožnené pravidelné masívne testovanie a dostupné očkovanie.

Derek s Gatesom sa v rozhovore dotkli aj oblasti informačných technológií a dezinformácií, ktoré sa najčastejšie šíria prostredníctvom internetu. Podľa Gatesa je v tejto oblasti nutné popracovať najmä na tom, komu zveríme do rúk oznamovanie a interpretovanie dôležitých informácií o pandémii a zdravotnej starostlivosti – mali by to byť predovšetkým špičkoví odborníci bez finančnej motivácie.