Vláda už začala rokovať o Sputniku, tvrdí Danko

Mimoparlamentná SNS tvrdí, že slovenská vláda začala rokovať s Ruskou federáciou v súvislosti s vakcínou Sputnik proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová s tým, že tento krok SNS uvítala. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zatiaľ informáciu nepotvrdilo ani nevyvrátilo. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že štát má záujem, aby sa aj na Slovensku vyrábali vakcíny, a v štádiu rokovaní sú viaceré možnosti.

„SNS oceňuje kroky vlády Slovenskej republiky, ktorá začala oficiálne rokovať o dodávke vakcíny Sputnik s Ruskou federáciou. Sme radi, že vypočula slová a iniciatívu Slovenskej národnej strany, aby bolo možné si na Slovensku vybrať medzi vakcínou Sputnik a inými vakcínami. Podľa našich informácií slovenská vláda kontaktovala ruskú vládu a začne v najbližších dňoch proces registrácie vakcíny Sputnik na Slovensku,“ uviedla Škopcová. SNS verí, že rokovania dopadnú úspešne a že sa proces neskončí len registráciou Sputnika.

Eliášová pre TASR reagovala tým, že ministerstvo zdravotníctva dlhodobo deklaruje záujem štátu, aby sa na Slovensku vyrábali vakcíny. „Šancou pre Slovensko by mohla byť dohoda so spoločnosťami, ktoré už vakcíny vyrábajú, a ako sme uviedli, v štádiu rokovaní sú viaceré možnosti. Vzhľadom na to, že uvedené je v štádiu rokovaní, informovať budeme pre korektnosť voči všetkým zúčastneným komplexne v nadväznosti na záver rokovaní,“ skonštatovala.