Nový Zéland preruší vzťahy s Mjanmarskom, dôvodom je tamojší vojenský prevrat

Prerušenie politických a vojenských kontaktov na vysokej úrovni je prvým konkrétnym krokom v snahe izolovať mjanmarskú armádu od krajín medzinárodného spoločenstva. Doteraz svetové vlády minulotýždňový prevrat len slovne odsúdili, pripomína AFP.

Tamojšia vláda tiež zavedie zákaz cestovania pre viacero predstaviteľov mjanmarskej armády, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na šéfku novozélandskej diplomacie Nanaiu Mahutovú, podľa ktorej by mal zákaz vstúpiť do platnosti budúci týždeň. Mahutová zároveň apelovala na mjanmarskú armádu, aby prepustila zadržaných predstaviteľov Národnej ligy za demokraciu (NLD) - zosadenej strany de facto premiérky Aun Schan Su Ťij - a navrátila moc do rúk predchádzajúcej administratívy.

„Naším silným odkazom je, že urobíme všetko, čo môžeme, odtiaľto na Novom Zélande“ na zachovanie demokracie v Mjanmarsku, vyjadrila sa Ardernová. Zároveň apelovala na svojich zahraničných spojencov, aby sa pridali k Novému Zélandu a „rázne odsúdili“ armádny prevrat a súčasné praktiky vojenskej vlády.

Ardernová chce podľa vlastných slov tiež dohliadnuť na to, aby humanitárna pomoc Mjanmarsku nezahŕňala projekty, z ktorých profituje aj tamojšia armáda. Upozornila na to, že počas rokov 2018-2021 Nový Zéland zaslal Mjanmarsku pomoc vo výške zhruba 25 miliónov eur.

Mjanmarská armáda vyhlásila 1. februára štátny prevrat a zároveň s ním aj výnimočný stav, ktorý bude trvať jeden rok. Moc v krajine prevzal hlavný veliteľ armády Min Aun Hlain, ktorý ešte v pondelok večer oznámil nových členov vládneho kabinetu. Armáda zároveň zadržala vládnu líderku Su Ťij, prezidenta Win Mjina a ďalších predstaviteľov NLD. Podľa Združenia pre pomoc politickým väzňom (AAPP) zadržali v Mjanmarsku v súvislosti s vojenským pučom viac ako 130 verejných predstaviteľov a poslancov.

Armáda puč zdôvodnila podozreniami z podvodov, ktoré podľa nej sprevádzali novembrové parlamentné voľby, v ktorých drvivo zvíťazila NLD vedená práve laureátkou Nobelovej ceny za mier Su Ťij.