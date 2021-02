Izrael a Grécko vytvoria cestovateľský koridor pre zaočkovaných ľudí

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho grécky náprotivok Kyriakos Mitsotakis na stretnutí v Jeruzaleme súhlasili s tým, že po zmiernení obmedzení v oblasti leteckej dopravy bude možné cestovať medzi oboma krajinami bez nutnosti dodržiavania karantény.

Podľa agentúry DPA by sa dohoda zakladala na vzájomnom uznávaní zelených očkovacích preukazov. Platiť by začala hneď po tom, ako by bolo zaočkované „významné percento obyvateľstva a dôjde k zrušeniu obmedzení v cestovaní“, uviedol Mitsotakis.

Pre Grécko je cestovný ruch jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví. Ako pripomína AFP, Atény sa údajne usilujú dosiahnuť podobnú dohodu aj s Britániou.