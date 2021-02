Pozor na nebezpečné krmivo! Po konzumácii zahynuli desiatky psov

Veterinári varujú pred krmivom pre psov značky Sportmix. Ako informuje česká Štátna veterinárna správa (SVS), konzumácia krmiva mala v USA za následok viac ako 100 uhynutých psov. V ČR sa do predaja dostalo šesť ton krmiva. Ďalších desať ton krmiva sa podarilo zadržať pred expedíciou do obchodov. Koľko sa ho predalo ľuďom, sa zatiaľ nevie.

Krmivo značky Sportmix je dostupné aj na slovenských e-shopoch. "Podľa informácií amerických úradov je konzumácia krmiva v krajine výroby dávaná do súvislosti s úhynom viac než stovky psov. Kukurica použitá pri výrobe krmiva bola kontaminovaná nebezpečnými aflatoxínmi," uviedli veterinári.

Ako zistiť, či je zakúpené krmivo rizikové?

Výrobcom krmiva je firma Midwestern Pet Foods, ktorá vyrába v niekoľkých závodoch v USA. "Rizikovým má byť podľa informácií amerických úradov krmivo vyrobené v závode v štáte Oklahoma s expiráciou najneskôr do 9. júla 2022. Potenciálne je teda nebezpečné krmivo z tohto závodu s expiráciou 9. júla, či skôr. Krmivo s expiráciou po tomto dátume by malo byť bezpečné," dodala SVS. Kód výrobného závodu je na balení uvedený za dátumom expirácie, problematický závod má označenie "05". "Na obale je v takom prípade uvedené napr .: 07/09/22/05," upozorňujú veterinári.

Chovatelia s týmto označením by nemali krmivo dávať svojim zvieratám, ale vrátiť ho v mieste predaja. Boli odhalené štyri potenciálne nebezpečné druhy s názvami:

Sportmix High Protein á 20 kg,

Sportmix High Energy á 20 kg,

Sportmix Energy mini á 20 Kg,

Sportmix Maitenance á 20 kg.

"Chovatelia, ktorí používajú krmivo značky Sportmix, by mali skontrolovať, či krmivo vo svojom zložení obsahuje kukuricu. Ak áno, mali by ďalej skontrolovať dátum exspirácie a číslo závodu podľa vyššie uvedeného popisu. V prípade, že chovateľ zistí, že má doma potenciálne rizikové krmivo, nemal by ním ďalej kŕmiť a pri manipulácii s krmivom by mal dbať na základné hygienické opatrenia z dôvodu ochrany vlastného zdravia," dodali veterinári.