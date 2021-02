Prieskum v ČR: Vláde sa boj proti pandémii nedarí, rozdeľovanie vakcín nefunguje

Polovica Čechov si myslí, že rozdeľovanie vakcín proti koronavírusu nefunguje správne, a dvom tretinám prekážajú škandály okolo prednostného očkovania ľudí, ktorí na to nemajú nárok. Vyplýva to z pravidelného prieskumu projektu National Pandemic Alarm, ktorý skúma nálady v spoločnosti v piatich štátoch strednej a východnej Európy.

Informácie priniesol v pondelok portál Novinky.cz.

Prieskum ukazuje, že index dôvery v štátny aparát a jeho predstaviteľov klesol od novembra o 12 bodov a je na najnižšej hodnote (40 bodov) od vlaňajšieho marca, keď sa sledovanie začalo.

„Prejavuje sa tu mimoriadne veľký chaos, permanentné menenie pravidiel či spôsobov výpočtu ukazovateľov, nejasnosť, kto vlastne boj s pandémiou či očkovanie riadi,“ opísal dôvody skeptického pohľadu verejnosti konateľ Českého národného panelu a riaditeľ agentúry STEM/MARK Jan Tuček.

Ochota dať sa zaočkovať je v ČR na 50 bodoch. Väčšiu ochotu deklarujú ľudia s vyšším vzdelaním, ľudia vo veku nad 55 rokov a mladí ľudia od 15 do 24 rokov. Častejšie by sa zároveň dali zaočkovať muži než ženy.

Podľa polovice Čechov však rozdeľovanie vakcín nefunguje. Pätina ľudí (21 percent) nemá na vec názor a zvyšných 29 percent si myslí, že systém funguje.

Väčšina ľudí (71 percent) obviňuje zo zlého systému vládu, 54 percent opýtaných vidí chybu na strane ministerstva zdravotníctva.

„Fungovanie systému hodnotia kladne skôr ľudia v najstaršej vekovej skupine nad 55 rokov. Táto skupina je považovaná za najviac rizikovú, očkovanie sa ich teda týka najviac,“ uvádza prieskum.

Takmer dve tretiny ľudí (63 percent) odsudzujú prednostné očkovanie osôb, ktoré na to podľa pravidiel nemajú nárok. Tretine Čechov tieto škandály neprekážajú - môže to byť spôsobené aj tým, že časť obyvateľov rezignovala a akékoľvek porušovanie pravidiel jej pripadá „normálne“, povedal Tuček. Podľa neho by napríklad v Nemecku bol postoj verejnosti k tomuto javu oveľa vyhranenejší.

Skepsu Čechov dokazuje aj to, že iba desať percent ľudí verí vo svoje zaočkovanie počas jari. Ďalších 18 percent si myslí, že na nich príde rad v lete, a rovnako 18 percent počíta s jesenným termínom.

Takmer štvrtina ľudí (23 percent) si myslí, že sa na nich dostane vakcína neskôr, možno až v roku 2022. Podľa 22 percent ľudí na tom nezáleží, doplnili Novinky.cz.