Slávik poslal Sulíkovi mail, stavebníkov už nebude blokovať

Marcel Slávik a jeho Združenie domových samospráv už nebudú vstupovať do správnych konaní. Slávik o tom emailom informoval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý na neho podal koncom januára trestné oznámenie za to, že nezmyselnými podmienkami a požiadavkami zdržiaval proces výstavby a spôsoboval problémy developerom.

„Napísal mi, že už prestane dávať tie nezmyselné podnety, ktoré stovkám stavebníkov komplikujú život,“ spresnil Sulík. Podľa šéfa rezortu vstupuje Slávik do stavebných konaní a blokuje stavby, kým nedostane „sponzorské“ pre svoje združenie. Slávik sa má podľa tvrdení ministra skrývať za „akože“ environmentálne otázky a zahlcovať úrady papiermi, pričom mu ide len o peniaze, ktoré vyberá pre svoje združenie, v ktorom dokonca jeho meno ani nefiguruje.

Na konanie združenia minister poukazoval už dlhšie, keďže podľa rezortu postihuje prakticky celú spoločnosť - brzdí investície, vznik nových pracovných miest či renováciu kultúrnych pamiatok. „Som rád, že mi takýto mail napísal. Vnímam to ako prvý pozitívny signál, no uvidíme, či to nezostane len na papieri,“ dodal minister. Zároveň opätovne vyzval všetkých, ktorí majú so Slávikom negatívne skúsenosti, aby ho kontaktovali. „Chcem odkázať všetkým poctivým podnikateľom, ak ešte budú mať problémy, nech mi pokojne napíšu na známu adresu vtaci@mhsr.sk,“ uzavrel Sulík.