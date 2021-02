SaS: Slovensko z eurofondov prišlo nenávratne o 1 mld. eur

Slovensko z eurofondov prišlo nenávratne o 1 miliardu eur, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) jej realokáciu. Uviedla to na brífingu strany SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa a predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci, za účasti Jany Bittó Cigánikovej, predsedníčky Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo.

„Realokovať, teda presúvať odtiaľ, kde peniaze nemíňame, tam, kde ich potrebujeme, sme mohli len do roku 2020. Každý rok možno len určitú časť. Na rok 2020 to bola 1 miliarda eur. V momente, keď sme ju nepresunuli, sme o ňu prišli, musíme ju vrátiť. Tá je nenávratne preč, keďže sme ju nerealokovali, tak sme o ňu prišli,“ priblížila Ďuriš Nicholsonová. SR musí podľa nej pri čerpaní fondov EÚ „odhodiť rezortizmus“.

Podľa Ďuriš Nicholsonovej sú v spomínanom fonde „zabetónované“ ešte 4 miliardy eur, ale možno ich míňať len na to, na čo je EFRR primárne určený. „Dokonca my tie peniaze nemôžeme posúvať ani v rámci prioritných osí. V praxi to znamená, že nebudeme vedieť minúť 4 miliardy eur, keď za 7 rokov sme boli schopní minúť iba 2 miliardy eur,“ poznamenala.

To sa bude dať podľa nej zabezpečiť jedine tak, že sa všetky sily sústredia do toho, aby sa v čo najväčšej možnej miere zapojili do čerpania kraje, obce a mestá. Musí sa im poslať personál, ktorý im pomôže napísať projekty, aby vedeli zareagovať na výzvy. „Musíme proces odbyrokratizovať. Jedine tak ešte zachránime nejaké miliardy eur zo starého programovacieho obdobia, ktoré sú v EFRR. Presúvať peniaze v ňom už nemôžme,“ podčiarkla poslankyňa EP.

Podľa nej o realokácii vedelo aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. „Konkrétne o tejto (spomínanej) realokácii bola informovaná vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí),“ zdôraznila Ďuriš Nicholsonová.

Ľudia z Európskej komisie sú podľa europoslankyne „zúfalí z postupov slovenských orgánov“ pri čerpaní eurofondov. „My sa sústreďujeme na peniaze z fondu obnovy, ale zabúdame na miliardy, ktoré nám ležia v šuflíkoch (EÚ), lebo sú nevyčerpané a musia sa dostať k ľuďom. Napríklad (minister práce Milan) Krajniak (Sme rodina) peniaze v Európskom sociálnom fonde nemá a potrebuje ich. On zabezpečuje štátnu pomoc, ktorá ide za živnostníkmi, za tými, ktorí sú na SOS-dávkach, za tými ktorí reálne uviaznu v pasci chudoby,“ upozornila Ďuriš Nicholsonová.

Aj podľa slov Bittó Cigánikovej SR nedostatočne využíva európske peniaze v zdravotníctve, napríklad na pomoc nemocniciam extrémne zaťaženým pacientmi s ochorením COVID-19. „My sme sa na vláde a na pandemickej komisii niekoľkokrát pýtali, prečo sa zahraničná pomoc nevyužíva. Vyhodnotili sme to tak, že vnútorná komunikácia neprináša osoh. Veríme, že ak problematika bude pod verejnou kontrolou, tak sa (ako Slováci) 'nakopneme' a eurofondy a európsku pomoc budeme využívať lepšie,“ doplnila poslankyňa NR SR.