Čo robiť, keď nemôžete zaspať? Trik terapeutky vylieči každú nespavosť

Nepomáha levanduľová vôňa, pokojná hudba, horúci kúpeľ pred spaním ani hlboké dýchanie? S vašou nespavosťou si hravo poradí trik, ktorý síce vyžaduje trochu viac úsilia, no práve to je kľúčom ku konečnému zatvoreniu očných viečok.

Emily Bronchuová na TikToku zverejnila video, v ktorom opísala postup, ako si poradiť s nespavosťou podľa jej terapeutky. Základom je napísať na papier každú myšlienku, ktorá vám preletí hlavou. Podstatné je však to, kde to robíte – za žiadnych okolností by to nemalo byť v posteli.

Samotná Emily si trik vychvaľuje, a vo videu spomína, ako ho prvýkrát využila po tom, ako počas dňa vypila priveľa šálok kávy: „Ležala som v posteli, a nedalo sa mi zaspať. Na mobile som si zapla program s poviedkami, ľahla som si v tradičnom čase, ale spánok jednoducho neprichádzal.“

Po chvíli ležania nasledovalo to, čo si už vyskúšal každý z nás. Emily sa začala v posteli prevracať z boka na bok a čakala, kedy príde vytúžený spánok. Keď sa naďalej nič nedialo, spomenula si na radu svojej terapeutky.

„Ak vás to zastihne, stanovte si časový limit,“ poradila jej na jednom sedení profesionálka. Ak napríklad nezaspíte do 20 minút, vstaňte z postele a zapíšte si na papier všetky myšlienky, aké vám napadnú. „Píšte, kým sa neunavíte, a potom si choďte ľahnúť. Funguje to,“ radila terapeutka.

Ležanie v posteli je problémové preto, že po chvíli bez spánku si mozog toto miesto asociuje s bdelosťou, a tak sa vám bude ťažšie zaspávať aj v iné dni.

Podobným spôsobom funguje aj zapisovanie do denníka každý deň pred spaním. Táto činnosť pomáha dostať z hlavy ťažké myšlienky, čím zvyšuje vaše šance na rýchly spánok.

