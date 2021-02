Biden predpokladá, že vzťahy s Čínou nebudú konfliktné, ale mimoriadne súťaživé

Ako poznamenal demokrat Biden, odkedy sa stal šéfom Bieleho domu, s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v kontakte nebol. „Je veľmi tvrdý. Vo svojom tele nemá - a to nemyslím ako kritiku - ani len malú demokratickú kosť,“ povedal Biden. Uviedol, že nemá dôvod Si Ťin-pchingovi telefonovať, keďže s ním údajne strávil viac času než ktokoľvek zo svetových lídrov. V čase keď bol Biden viceprezidentom USA, strávil s čínskym prezidentom podľa vlastných slov 24-25 hodín súkromných stretnutí a nacestoval s ním 17.000 míľ. „Poznám ho celkom dobre,“ konštatoval.

„Po celý čas mu hovorím, že nemusíme byť v konflikte. Nastane ale extrémne súperenie. A ja to nebudem robiť spôsobom, aký pozná. A preto aj on vysiela signály. A nebudem to robiť ani tak, ako to robil (exprezident Donald) Trump. Zameriame sa na medzinárodné pravidlá,“ zdôraznil Biden. Dodal, že je veľa tém, o ktorých je možné sa s čínskym prezidentom rozprávať.

Washington považuje Čínu za najväčšieho strategického rivala a taktiež za hlavného súpera na poli svetovej politiky. Počas úradovania Donalda Trumpa vládlo medzi Čínou a USA napätie, pre ktoré boli charakteristické rastúce spory v súvislosti s obchodnými vzťahmi, vývojom technológií a konkurenčným bojom o vplyv v Ázii a vo svete. Trump Čínu viní aj z toho, že nezabránila rozšíreniu pandémie COVID-19 do sveta, a kritizuje ju za porušovanie ľudských práv a slobôd v autonómnych oblastiach Sin-ťiang a Hongkong. V rámci predvolebnej kampane Trump označil Čínu za najväčšiu hrozbu pre Spojené štáty a pre globálnu demokraciu.

Biden síce systematicky ruší mnohé z kontroverzných opatrení Trumpovej éry, no zároveň signalizoval, že USA budú pozorne sledovať svoje vlastné záujmy, komentuje agentúra AFP.