Sulík: Je chyba, že o zatváraní, rozhodujú iba epidemiológovia

K nájdeniu "vyváženého riešenia" by podľa neho prispeli aj odborné názory sociológov, pedagógov či ekonómov. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Podpredseda parlamentu a opozičnej strany Smer-SD Juraj Blanár kritizoval premiéra Igora Matoviča (OĽANO) za to, že sa nezúčastnil na rokovaní vlády. Pri otváraní škôl poukázal na nedoriešené problémy. Ide napríklad o spôsob vyplácania pandemickej OČR či situáciu v obciach, ktoré odmietajú školy otvoriť.

Minister potvrdil, že na piatkovom (5. 2.) rokovaní vlády spolu s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nominant SaS) hlasoval proti uzneseniu, ktoré upravilo podmienky zákazu vychádzania. Podľa svojich slov navrhoval alternatívne riešenia. Počet okresov, v ktorých bude treba test na cestu do práce, by sa podľa neho mohol obmedziť na 36. Druhou možnosťou by bolo otvoriť obchody s podmienkou negatívneho testu.

„Len zatvárať, bez ohľadu na to, koľko obchodov ide do krachu, koľko živnostníkov má problém sa uživiť, považujem za nesprávne,“ skonštatoval Sulík. Avizoval, že na vládu predloží návrh univerzálneho odškodňovacieho zákonu. Podľa jeho slov má tentoraz šancu prejsť.

Na kritiku premiéra, že SaS nechce komunikovať nepopulárne opatrenia, Sulík odpovedal, že o negatívnych veciach môže informovať, len ak sa s nimi stotožňuje.

Blanár kritizoval nepripravenosť očkovania. „Očkovanie od začiatku sprevádzajú problémy,“ podotkol. Poukázal pritom na prípad nedostatku injekčných striekačiek, pre ktoré malo prísť k vyhadzovaniu dávok vakcín. Sulík hovorí o zlyhaní, treba podľa neho zistiť, kto konkrétne situáciu spôsobil a vyvodiť zodpovednosť.

Novozvolený šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic bude mať podľa Blanára ťažkú pozíciu. Sulík považuje jeho zvolenie, ale aj výber Maroša Žilinku za generálneho prokurátora za „obrovský skok do novej galaxie“.

Obaja politici by podporili odkúpenie Slovenských elektrární do vlastníctva štátu. Sulík podotkol, že za vhodných podmienok. Na otázku o možnej spolupráci SaS so stranou expremiéra Petra Pellegriniho Hlas-SD Sulík povedal, že si vie len ťažko predstaviť ísť s ňou do vlády.