Premiér o Sulíkovi: Na vyvodenie zodpovednosti bude čas do budúcna

Ako povedal v nedeľnej politickej diskusnej relácii televízie TA3 V politike, na vyvodenie zodpovednosti bude čas do budúcna.

Na rokovaniach vlády sa nezúčastnil, lebo nechcel byť príčinou treníc. Čakal, že SaS bude robiť „svoje divadielko“. Púšťať deti do škôl nepovažuje za dobré rozhodnutie. Matovič by bol opatrnejší, ale celé Slovensko podľa neho volalo po tom, aby sa počúvali odborníci.

Bude sledovať, či na základe COVID automatu čísla klesnú. Za zlými číslami vidí to, že Sulík nakúpil testy na celoplošné testovanie neskoro a tiež britskú mutáciu. Myslí si, že bez antigénového testovania by bola situácia okolo nového koronavírusu násobne horšia. Sulíka sa rovnako plánuje pýtať, prečo ešte nie sú nakúpené menšie testy, ktorými by sa mohli testovať deti na školách.

„Myslím si, že pri päťeurovej náhrade si väčšina samospráv de facto zarobí na tom testovaní, ale im ešte nejaké peniažky zostanú. Áno, v niektorých prípadoch, keď im tam mimoriadne málo ľudí príde, tak vtedy prerobia. Ale vtedy sa treba dohodnúť s vedľajšou obcou, spojiť sa dokopy,“ poznamenal na margo sťažností zo strany samospráv.

Starostom, ktorí sa rozhodnú nerešpektovať rozhodnutia vlády, môže podľa jeho slov hroziť „kriminál“. Za hlavným hygienikom Jánom Mikasom si Matovič stojí, aj keď je „nominantom bývalej vlády“. Predpokladá, že kauza medzi Úradom verejného zdravotníctva SR a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom skončí na Ústavnom súde SR. Poznamenal, že Mikas je „človek na správnom mieste“. Zdôraznil, že asi 5000 žiadostí o udelenie výnimiek prišlo z Ministerstva hospodárstva SR.

Skutočným dôvodom referenda je podľa premiéra to, že sa predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini boja. Tvrdí, že chcú návrat mafie k moci a tiež chcú, aby ľudia, ktorí sú vo väzbe, sa dostali na slobodu. Podľa Matoviča využívajú nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou.

Odmietnuť stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom by Matovič považoval za škodu pre Slovensko. Macronovi daroval testy špeciálne na britskú mutáciu. Okrem pandémie hovorili aj o jadrovej energii. Poznamenal, že Macron je človek kompromisu, s ktorým si veľmi dobre rozumie. Sympatizuje tiež s názorom Macrona na posilňovanie strategickej autonómie Európy, najmä v oblasti obrany, ale napríklad aj v oblasti zdravotníctva.

Na margo voľby špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica povedal, že mu drží palce, aby bol statočný a dobrý prokurátor. Verí, že bude nezávislý.