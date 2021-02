Krajniak: Sme rodina nepodporila vládne uznesenie, takýto chaos tu nemôže byť

Ministri z hnutia Sme rodina na piatkovom rokovaní vlády nepodporili záverečné uznesenie, ktoré sa má týkať zmien v opatreniach v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Povedal to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR s tým, že aktuálny trojdňový chaos nemôže pokračovať a Sme rodina sa na tom odmieta ďalej podieľať. Na vysvetlenie sa podľa jeho slov treba pýtať tých partnerov, ktorí na rokovaniach boli. Pripomenul, že premiér Igor Matovič (OĽANO) sa rokovaní nezúčastňoval.

„Tento trojdňový cirkus a blázinec, ktorý tu prebieha, nás viedol k tomu, že na dnešnej vláde ministri za Sme rodina nepodporili záverečné uznesenie. Pravdupovediac, keby ste sa ma spýtali na podrobnosti, tak pravdepodobne ani nevieme, čo tam je,“ podotkol. Uviedol, že hnutie Sme rodina nechalo rozhodnutie na partnerov, ale malo podmienku, aby ľudia neprichádzali o príjem, ak nebudú môcť ostať pracovať z homeofficu a budú chcieť ísť do práce. „U nás je známe, že keď niečo sľúbime, tak to dodržíme. V utorok (2. 2.) sa na vláde dospelo k dohode všetkých štyroch partnerov a my sme dohodu rešpektovali tak, ako doteraz,“ dodal s tým, že nikdy na ďalší deň nezvolávali tlačové konferencie s tým, že by ešte niečo chceli meniť.

Na otázku, či je toto vzbura voči premiérovi Matovičovi odpovedal, že ten sa posledné tri dni rokovaní nezúčastňoval. Na to, prečo tu bol taký chaos a blázinec sa preto podľa jeho slov treba pýtať tých, ktorí sa rokovaní zúčastňovali. „Keď má niekto zodpovednosť za štát, musí byť schopný prijať nejaké rozhodnutie, ktoré si je schopný obhájiť a stáť za ním aj zajtra, a nie zo dňa na deň meniť stanoviská,“ zdôraznil. Mená konkrétnych partnerov hovoriť nechcel. Vyjadril ale nespokojnosť s týmto procesom. „Takýto chaos tu nesmie ďalej fungovať. Nemôže si vláda a niektorí jej členovia robiť srandu z ľudí, že sa tri dni menia stanoviská hore dolu,“ podotkol.

V súvislosti s možným návratom detí do škôl uviedol, že ak k tomu dôjde, pandemické OČR sa budú naďalej preplácať rodičom v tých regiónoch, kde Regionálne úrady verejného zdravotníctva rozhodnú o zatvorení alebo neotvorení škôl vzhľadom na epidemiologickú situáciu.