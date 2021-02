Postupné otváranie škôl a do prírody bez testu. Remišová naznačila nové opatrenia

V ďalšom boji s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku sa má zaviesť regionálny princíp, školy sa budú otvárať postupne a zároveň by sa malo dať do prírody chodiť aj bez potvrdenia o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Po piatkovom rokovaní vlády to na sociálnej sieti uviedla vicepremiérka a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že je potrebné sústrediť sa na efektívnu očkovaciu kampaň.

Koaličná strana Za ľudí podľa jej slov podporila kompromisný návrh, ako pokračovať v boji s pandémiou. „Zároveň sa nám podarilo presadiť zmysluplný návrh, aby sa zrušila povinnosť testovať sa každý týždeň len pre prechádzky do prírody. Mnohí ľudia sa dobrovoľne izolujú a stýkajú sa len s členmi svojej domácnosti (mamičky na materskej) a bolo zbytočné ich nútiť pre prechádzky do prírody chodiť na testy,“ vysvetlila Remišová.

Oproti pôvodným návrhom sa v novom nastavení pravidiel podľa nej lepšie zohľadňuje situácia v regiónoch. Počíta sa aj s istým uvoľnením podmienok pre regióny, ktoré lepšie zvládajú spomaľovanie šírenia vírusu a do pravidiel sa zavádza predvídateľnosť. „Podniky a samosprávy sú významným partnerom štátu pri riešení pandémie a zodpovední ministri s nimi musia lepšie komunikovať a pripravovať ich na zmeny,“ deklaruje Remišová.

Vývoj situácie za posledné týždne podľa vicepremiérky potvrdzuje, že antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 je iba jedným z nástrojov a samo osebe situáciu zásadne nezlepší. „Preto je potrebné sústrediť sa na efektívnu očkovaciu kampaň. Som rada, že za posledné dni očkujeme väčší podiel obyvateľov ako Nemecko, je však dôležité, aby sme sa už teraz pripravovali na vyššie počty dodávaných vakcín v marci,“ skonštatovala. Očkovanie považuje za jediné riešenie, ako sa vrátiť k normálnemu fungovaniu spoločnosti.