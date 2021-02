Kanabidiol by sa mal vyradiť zo zoznamu psychotropných látok

DNES - 18:33

Bratislava Správy » Domáce

Kanabidiol (CBD) by sa mal vyradiť zo zoznamu psychotropných látok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorý v piatok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Návrh predložilo ministerstvo zdravotníctva. Svoj zámer vysvetlilo tým, že táto psychotropná látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a SR je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za psychotropnú látku. Zoznam by sa zároveň mal rozšíriť o dve omamné látky prvej skupiny, sedem psychotropných látok prvej skupiny a dve psychotropné látky tretej skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 63. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu. Má ísť o látky crotonylfentanyl, valerylfentanyl, syntetický kanabinoid AB-FUBINACA, alfa- pyrolidínhexanón, halucinogénna látka DOC, N-etylhexedrón známy ako Henrik, Hexen, HEX a podobne, MDPHP známy aj ako opičia hmla alebo firewall, ďalej napríklad etizolam či flualprazolam a ďalšie. Cieľom legislatívnej zmeny má byť aj rozšírenie kontrolných mechanizmov vyžadovaných medzinárodnými dohovormi OSN a zosúladenie zákona s právom Európskej únie (EÚ). Rezort zdravotníctva predpokladá, že vyradenie CBD zo skupiny psychotropných látok bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v kozmetickom priemysle, v ktorom môže sekundárne dôjsť k zvýšeniu zamestnanosti, keďže sa táto látka v danom priemysle používa, a výrobky s jeho obsahom nebudú zaradené medzi kontrolované látky, čím sa zjednoduší ich uvádzanie na trh, výroba, distribúcia a predaj. Nová legislatíva má byť účinná od 1. mája 2021. Šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) na piatkovej tlačovej konferencii priblížila, že po novom by malo byť možné užívať CBD legálne a jeho predaj, výroba a distribúcia majú byť regulované. Kanabidol by sa mohol predávať ako liečivo a tiež ako kozmetický výrobok s reguláciami. Poslankyňa Jarmila Halgašová (SaS) uviedla, že CBD zatiaľ u nás nemôže byť voľne predávaný na trhu ako výživový doplnok. „Bude to možné až po tom, ako Európska komisia presne pomenuje pravidlá a podmienky na jej užívanie,“ skonštatovala. Bittó Cigániková tiež upozornila, že CBD sa extrahuje z marihuany, ale nie je drogou. Látka podľa nej pomáha pri diagnózach, ako je skleróza multiplex, epilepsia, takisto zmierňuje bolesť a má protizápalové účinky. Zdieľať tento článok na Facebooku