U 27 z 28 analyzovaných vzoriek v nitrianskej nemocnici bola zistená britská mutácia

„Úplne čerstvá informácia z našej nemocnice, kde preverujeme najvirulentnejšie vzorky, hovorí, že u 27 z celkovo 28 vzoriek analyzovaných v piatok bola zistená britská mutácia koronavírusu,“ uviedol na krízovom štábe riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra Milan Dubaj.

Podľa predbežných informácií z Úradu verejného zdravotníctva je podiel britskej mutácie na Slovensku 70 percent. „Ak by sa proces otvárania škôl spustil, mohlo by to mať vplyv na epidemiologickú situáciu,“ povedala riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre Katarína Tináková.

Mesto Nitra pôvodne plánovalo školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti otvoriť v utorok 9. februára. Vo štvrtok o tom samospráva informovala aj riaditeľov škôl. Na základe nových informácií a na základe odporučenia krízového štábu však toto rozhodnutie radnica zmenila. „V prvom rade musíme myslieť na zdravie ľudí. Vo svetle aktuálnych informácií musíme otvorenie škôl a škôlok odložiť. Našou hlavnou prioritou je teraz ochrániť stovky zamestnancov, rodičov a detí,“ skonštatoval viceprimátor Miloslav Špoták.