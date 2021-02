Šipoš: Referendum o predčasných voľbách je politická akcia opozície

Zber podpisov za referendum o predčasných voľbách je politickou akciou opozície, jej predstavitelia sa tak chcú dostať späť k moci, pričom zneužívajú aktuálnu náročnú situáciu s pandémiou nového koronavírusu. Na piatkovej tlačovej konferencii to skonštatoval predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) to vidí podobne. Tvrdí, že ide o iniciatívu Smeru-SD. Hoci podľa vlastných slov vníma aj negatíva súčasnej vládnej koalície, opätovne sa pýta, aká je tu alternatíva.

„Je to vyslovene politická akcia, či už nového alebo starého Smeru-SD,“ poznamenal Šipoš. Dodal, že opozícia sa takto snaží využiť situáciu s pandémiou aj prísne opatrenia, ktoré nie sú príjemné pre nikoho na Slovensku. „Pre mňa je to jednoduchá rovnica: predčasné voľby znamenajú predčasné prepustenie ich ľudí, ktorí dlhodobo okrádali Slovensko, tunelovali zdravotníctvo,“ poznamenal. Myslí si však, že ľudia na Slovensku sú rozumní, a tak sa aj rozhodnú.

Na otázku, či k negatívnej atmosfére v spoločnosti neprispievajú aj často sa meniace opatrenia a obmedzenia, odpovedal šéf klubu OĽANO tým, že nikto nechce tieto obmedzenia absolvovať, ale sú potrebné na ochranu životov. Poznamenal, že opozícia sa snaží spochybňovať nielen opatrenia vlády, ale aj očkovanie či testovanie. Vytvára podľa jeho slov atmosféru zla a chaosu, čo sa odráža na verejnej mienke a sklamaní ľudí. Šipoš by ocenil, keby aj opozícia odhodila politické tričká a pomáhala v boji s pandémiou.

V súvislosti s meniacimi sa opatreniami a tiež zmenami v COVID automate Šipoš uviedol, že vláda musí reflektovať aj na zmeny vo vývoji pandémie. Poukázal na to, že sa zistila vysoká miera britskej mutácie nového koronavírusu. S tým podľa Šipoša súvisia aj zmeny v COVID automate, ktoré by mala predstaviť vláda.

„Robert Fico bude darmo vysvetľovať, že je to občianske referendum. Všetko platí Smer-SD, organizuje Smer-SD, ešte aj predbiehajú Hlas-SD, majú v tom preteky. Nikto neverí, že to je občianske referendum,“ povedal Šeliga s tým, že ide o snahu Fica zachrániť svoju politickú existenciu. Dodal, že je to legitímne právo opozície. Cieľom referenda je skrátiť volebné obdobie NR SR, a teda rovnaký motív má zrejme aj nová strana Petra Pellegriniho Hlas-SD. Nerozumie však tomu, prečo sa jednoducho nepriznajú, že referendum organizujú. To podľa Šeligu treba ľuďom pripomínať, aby si to vyhodnotili a rozhodli sa.