Zverejnili hárky za referendum o predčasných voľbách

Expremiér, nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini v piatok ocenil schválenie znenia petičného hárku a vyzval verejnosť, aby sa zapojila. Vyhlásil, že nejde o petíciu Hlasu-SD, ale o petíciu apolitického výboru. Deklaroval, že Hlas-SD so zberom podpisov pomôže, a vyzval na to aj ďalších. K zberu podpisov sa prihlásil aj Smer-SD, oznámil to jeho predseda Robert Fico.

Erdélyi v tlačovej správe priblížil, že petičný výbor vznikol na základe iniciatívy politických strán, spoločenských a profesijných organizácií i zástupcov tretieho sektora. Referendová otázka, ktorú schválil výbor, má znieť: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa voľby do Národnej rady SR vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“

Výbor je zložený z právnych odborníkov nominovaných subjektmi, ktoré podporujú petíciu. Erdélyi deklaroval jeho apolitickosť. Má ísť o technický orgán s úlohou schváliť znenie referendovej otázky, rozhodnúť o podobe petičného hárku, komunikovať s orgánmi verejnej moci a uskutočniť záverečnú kontrolu a spočítanie hárkov. „Samotný zber podpisov budú zabezpečovať politické a spoločenské subjekty, ktoré vypísanie referenda podporujú,“ ozrejmil.

Pellegrini vyhlásil, že vláda nie je schopná viesť krajinu a je čas dať ľuďom priestor vyjadriť sa. „Nie je to len boj s pandémiou, ktorý vláda nezvláda. To, čo sa deje na Slovensku, sa zo štandardov Európy a sveta vymyká. Nie je to len pokles preferencií vlády a konkrétnych politikov. Dnes to má už väčšie dosahy na slovenskú ekonomiku,“ skonštatoval. V súvislosti s odmietnutím návrhu na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia podotkol, že ním chceli ukončiť trápenie a dať vláde možnosť odísť so cťou.

Ocenil vytvorenie petičného výboru i schválenie znenia petičného hárku. Zverejnili ho podľa jeho slov na internete, aby bol k dispozícii všetkým stranám a zoskupeniam, ktoré sa chcú podpísať. „Hlas-SD sa k tomuto zberu podpisov jasne hlási. Využije hárky petičného výboru a bude sa plnohodnotne so všetkými svojimi kapacitami a možnosťami podieľať na zbere podpisov,“ deklaroval. Dodal, že všetky hárky sa napokon zjednotia na pôde výboru a spočítajú. Je presvedčený, že sa v rekordnom čase podarí vyzbierať 350.000 podpisov potrebných na vyhlásenie referenda.

Fico na piatkovej tlačovej konferencii informoval, že jeho strana zabezpečí rozoslanie petičných hárkov občanom do poštových schránok. Bezplatne budú môcť vyplnený petičný hárok zaslať späť na určenú adresu. Šéf Smeru-SD chce osloviť štruktúry strany, aby sa zapojili do zberu podpisov. Deklaroval však, že chcú dosiahnuť občianske referendum a celá akcia má byť apolitická. Fico tiež tvrdí, že využiť sa budú dať aj podpisy, ktoré už vyzbierala mimoparlamentná SNS, ktorá s vlastnou petičnou akciou začala ešte minulý rok.

SNS reagovala, že svojimi regionálnymi štruktúrami a technickým vybavením plne podporí organizovanie referenda. Strana potvrdila, že bude možné použiť doteraz vyzbierané podpisy, ktoré od leta zbierala v regiónoch.