Štát mal obciam dodávať stonásobne predražené pomôcky

Obce v Nitrianskom okrese kritizujú štát za to, že ich núti k nehospodárnosti, keď im predáva až 100-násobne predražené ochranné pomôcky používané pri testovaní na ochorenie COVID-19. Informovali o tom v spoločnom komuniké Nitrianskeho regionálneho združenia ZMOS.

Podľa starostov a primátorov má verejná správa povinnosť byť dobrým hospodárom. „V miestnej samospráve strážime, obstarávame a poctivo vykazujeme každý cent, aby sme neporušili finančnú disciplínu a rozpočtovú zodpovednosť. Šokujúcim zistením bol pre nás fakt, že osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré obce dokážu nakúpiť na trhu, nám štát síce môže dodať, ale často za 50- až 100-násobnú cenu,“ informovali samosprávy.

Starostovia porovnali nákupné ceny ochranných pomôcok na trhu s cenami, ktoré im mali byť odrátané podľa tabuľky zaslanej odborom krízového riadenia ministerstva vnútra. Podľa samospráv je možné kúpiť napríklad ochranný overal od 6,54 eura, no štát obciam vykázal jeho cenu od 40 do 85 eur. „Pokiaľ jeden pár ochranných rukavíc stojí 0,22 eura, nerozumieme, prečo ho štát predáva obciam od 5,61 eura až po 12,24 eura. Kto z nás by si kúpil takéto rukavice? Každý z primátorov a starostov skladal sľub, kde sa zaviazal ochraňovať záujmy obce. Nemôžeme teda akceptovať takéto šafárenie zo strany zložiek štátnej správy, ktoré máme platiť z našich rozpočtov,“ konštatuje sa v komuniké.

Predstavitelia miest a obcí v Nitrianskom okrese sa v tejto súvislosti obrátili na vedenie ZMOS-u a žiadajú ho o preverenie financovania plošného testovania s príslušnými orgánmi štátnej správy. „Poskytli sme všetky dostupné materiálové, personálne i finančné kapacity pri testovaní, a to i napriek rozporuplným informáciám z krízového štábu. Dodnes niektorým obciam neboli refundované všetky náklady z jesenného testovania. My v regiónoch plníme neustále sa meniace nariadenia vlády SR popri svojej bežnej agende. Tu ,dole' nie je čas na hádky, tu nemáme čas zvolávať tlačové konferencie... My zatiaľ ušijeme rúška, roznosíme nákupy seniorom a zoženieme dezinfekciu. To je realita ostatných 11 mesiacov,“ konštatujú primátori a starostovia.