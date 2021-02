Sulík: Sberbank už netrvá na akciách Slovenských elektrární do záruky

Sberbank, hlavná financujúca banka Slovenských elektrární (SE), vo štvrtok (4. 2.) oznámila, že už netrvá na akciách do záruky. Vyhlásil to v piatok v pléne Národnej rady (NR) SR minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pri predstavovaní návrhu zákona o kritickej infraštruktúre, ktorý je v druhom čítaní.

„Tento zákon je poistka, keď bude prijatý, tak sa najprv nebude diať vôbec nič ohľadom tohto zákona, ale všetci zúčastnení budú vedieť, že ak by náhodou malo dôjsť k nejakým aktivitám, ktoré by mohli byť proti záujmom SR, tak máme v ruke takýto nástroj a vieme konať, vieme zamedziť veciam, ktoré by mohli poškodiť krajinu,“ priblížil Sulík.

Zo spoločnej správy výborov parlamentu vyplynuli isté zmeny pôvodného návrhu. Podiel, od ktorého bude povinnosť informovať Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, že dochádza k prevodu, predaju alebo konkurzu, nebude od 5 %, ale až od 10 %. Zároveň nebude povinnosť mať vždy súhlas vlády, ale bude povinnosť informovať ministerstvo a až na podnet MH by vláda začala konať. „Takto sme to prevzali z nemeckého zákona o ochrane infraštruktúry,“ skonštatoval Sulík s tým, že s návrhom by tak už nemal byť žiadny problém.