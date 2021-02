Ministerstvo financií zvažuje zrušenie národnej bločkovej lotérie

Záujem o národnú bločkovú lotériu (NBL) z roka na rok klesá a pôvodný zámer zavedenia lotérie, a to boj proti daňovým podvodom, stráca opodstatnenie. Štát má efektívnejšie nástroje pre boj proti daňovým únikom v oblasti evidencie tržieb. V boji proti podvodom stratila NBL pre zavedenie eKasy svoje opodstatnenie, uviedlo v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.

„Téma ďalšieho fungovania národnej bločkovej lotérie je diskutovaná na úrovni ministerstvo - TIPOS – finančná správa už dlhšie. Čím ďalej tým viac sme presvedčení, že fungovanie národnej bločkovej lotérie tak, ako ho poznáme dnes, už nemá význam. V dnešnej dobe máme modernejšie a efektívnejšie nástroje pre boj s daňovými podvodmi v oblasti evidencie tržieb. Bola napríklad zavedená eKasa, takže dôvody na prevádzkovanie národnej bločkovej lotérie z roku 2013 dnes nie sú aktuálne,“ povedal minister financií Eduard Heger (OĽANO).

Generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS Marek Kaňka spresnil, že kým na začiatku fungovania sa pravidelne do žrebovania zapájalo 500.000 hráčov, v súčasnosti je to len 19.000. Kontinuálne klesá aj počet registrovaných dokladov. Podľa prezidenta Finančnej správy (FS) SR Jiřího Žežulku vie finančná správa vďaka online evidencii tržieb presne určiť, či niektorá prevádzka vydáva, alebo nevydáva pokladničné doklady. Pokiaľ zákazník nedostane pokladničný doklad, alebo dostane falošný, môže FS informovať cez aplikáciu Over doklad.

Ministerstvo financií podľa Hegera preferuje skôr propagáciu vydávania pokladničných dokladov ako prevádzkovanie bločkovej lotérie. Definitívne rozhodnutie o ďalšom prevádzkovaní národnej bločkovej lotérie, vzhľadom na všetky štatistické dáta a podané informácie, predstaví ministerstvo financií v najbližších dňoch.